«C'est une opportunité en or», la France veut prendre les rênes du basket 3x3

Le basket 3x3 débarque à Paris. Il se joue sur un demi-terrain, où les deux équipes de trois joueurs partagent le même panier. Les matches sont courts et ne durent que dix minutes, mais ils sont intenses, avec des shoots toutes les douze secondes. L'objectif de la compétition de samedi, c'est la qualification aux Jeux olympiques de Paris.

"C'est beaucoup plus spectaculaire"

Ce format réduit très intense séduit de plus en plus selon le sélectionneur de l'équipe de France Karim Souchu : "Il se passe quelque chose toutes les douze secondes, donc c'est beaucoup plus spectaculaire ! Après, il y a la notion aussi de contact qui est beaucoup plus impressionnante que sur le 5x5. Donc c'est un peu un show." Cet été, Paris a lancé sa première équipe pro, Paris 3x3. Six joueurs sont en contrat fédéral : fini les allers-retours en club, désormais le focus restera à 100% sur le 3x3.

Le Masters de Paris ce week-end c'est une première étape pour cette équipe, qui compte bien se qualifier pour Paris 2024. Inespéré pour ces anciens joueurs de deuxième ou troisième division comme Franck Seguela : "C'est un rêve de gosse, surtout que nous on est plutôt issus des niveaux de Pro B Nationale 1 donc forcément au 5x5 on s'est plus ou moins dit qu'on ferait jamais les JO et là, c'est une opportunité en or", explique-t-il plein de motivations. C'est aussi une opportunité d'accompagner les filles, les reines de la discipline, puisqu'elles sont championnes du monde et championnes d'Europe en titre.