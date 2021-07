JO de Tokyo : les basketteuses de 3x3 passent à côté de la médaille de bronze

Les Françaises Laetitia Guapo, Migna Touré, Marie-Ève Paget, Ana-Maria Filip, battues par la Chine (16-14) lors du match pour la troisième place, ont échoué à obtenir le bronze du basket 3x3, qui faisait ses débuts olympiques aux Jeux de Tokyo, mercredi. Les Bleues qui avaient auparavant été battues par les Etats-Unis (18-16) en demi-finale, ont ainsi manqué deux occasions de décrocher une médaille, dans la moiteur de l'Aomi Urban Sports Park.

Une occasion à la dernière seconde

Elles n'ont pas su se ressaisir après le frustrant revers concédé plus tôt face à Team USA, qui tentera de glaner la première médaille d'or de l'histoire en finale face aux Russes. Contre des Chinoises qui les avaient déjà battues (20-13) en match de groupe, les Bleues ont toujours couru après le score. Et seule Migna Touré (8 pts) a pu entretenir le suspense, sans qu'elles ne parviennent à trouver un second souffle dans les derniers instants alors qu'elles avaient recollé à deux longueurs.

Elles ont eu une occasion d'égaliser avec un tir derrière l'arc, mais Paget a manqué sa passe vers Guapo à deux secondes du terme.

Les dignes ambassadrices de ce sport

Les Françaises, qui faisaient partie des prétendantes à la victoire finale, eu égard à leur statut de N.1 mondiales selon le classement de la Fédération internationale de basket (Fiba), n'auront donc pas vu l'eldorado à Tokyo. Mais leur parcours a mis en lumière le courage, la ténacité et le talent qui leur ont permis de se remettre d'une entame de tournoi difficile (trois défaites lors quatre premiers matches de groupe). Elles ont été de dignes ambassadrices françaises de ce nouveau sport qui se joue à un rythme effréné sur 10 minutes.

Pionnières chercheuses d'or, les Bleues repartent finalement bredouille de Tokyo où une médaille olympique aurait été du plus bel effet dans un palmarès déjà bien garni, elles qui sont déjà doubles championnes d'Europe en titre (2018, 2019), ont également remporté le bronze aux Mondiaux (2019) et sont lauréates de la Fiba Women's Series.