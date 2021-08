JO : les sports collectifs français peuvent-ils autant briller à Paris qu'à Tokyo ?

DÉCRYPTAGE

Le plus dur commence peut-être pour les équipes de France de sports collectifs. Auréolées d'un titre olympique ou d'une belle médaille aux JO de Tokyo, les équipes de handball, basket et volley ont fait vibrer tout un peuple derrière leur télévision et nourrissent évidemment de grands espoirs pour les JO de 2024, à Paris. Mais la défense d'un titre ou d'une médaille est l'une des tâches les plus ardues dans le monde du sport. Si les handballeurs français ont déjà réalisé pareille performance, à Londres en 2012, les handballeuses et les volleyeurs défendront eux pour la première fois leur médaille d'or. Quant aux basketteurs en argent et aux basketteuses en bronze, ils chercheront à décrocher le plus beau des titres après une campagne tokyoïte très réussie.

LIRE AUSSI - JO de Tokyo : un exceptionnel doublé en or en hand et en volley pour les Bleus

De nouvelles générations de haut niveau en handball

Après 10 ans de domination et des doutes à la fin des années 2010, l'équipe de France masculine de handball a repris son chemin olympique à Tokyo, l'or, au détriment du Danemark sacré à Rio en 2016. Un retour au premier plan permis grâce à la relève qui s'installe peu à peu. Nedim Remili (25 ans), Dika Mem (23 ans) ou Romain Lagarde (24 ans) ont été précieux à Tokyo. Ils sont prêts à succéder aux derniers "Experts" (Nikola Karabatic, Luc Abalo, Michaël Guigou) dans la quête d'un quatrième titre olympique français.

Même son de cloche chez les handballeuses. L'équipe de France féminine est en pleine ascension depuis sa médaille d'argent des Jeux de Rio, la première breloque olympique de son histoire. Championnes du monde en 2017, d'Europe en 2018, puis médaillées d'or à Tokyo, les Bleues du handball s'installent elles aussi progressivement sur le toit du monde. Si certaines cadres comme la gardienne Amandine Leynaud vont se retirer de la sélection, l'équipe de France s'est trouvée une nouvelle pépite avec la jeune pivot de 20 ans, Pauletta Foppa, qui peut devenir l'une des meilleures à son poste. Avec la star Allison Pineau, qui aura 35 ans en 2024, cette équipe de handball féminin pourra faire des étincelles à Paris.

QUEL BONHEUR ! LES BLEUES AU SOMMET DU HANDBALL FÉMININ !



Quel régal cette prestation de la team France qui domine le comité olympique de Russie et offre au handball français un doublé historique en or #Tokyo2020



Suivez les JO en direct ► https://t.co/pCKRdHbCMepic.twitter.com/UZl6eJvwn8 — francetvsport (@francetvsport) August 8, 2021

Le basket français sur sa lancée

Le basket peut également faire des étincelles dans trois ans, même si les États-Unis dominent outrageusement la discipline depuis des années. La "Team France" devrait pouvoir compter sur ses principaux leaders des Jeux de Tokyo qui ont décroché la médaille d'argent. Parmi ces joueurs, le triple meilleur défenseur de la NBA, Rudy Gobert. Tout comme Evan Fournier, le pivot de 29 ans a régulièrement dépassé la barre des 20 points marqués au cours d'une partie. Le capitaine Nicolas Batum, sauveur des Français en demi-finale contre la Slovénie, devrait lui aussi être de la partie en 2024, à 35 ans. La relève aperçue en forme à Tokyo (Vincent Poirier, Frank Ntilikina...) sera vraisemblablement être du rassemblement dans trois ans.

Pour leurs homologues féminines aussi, la pente est ascendante. Médaillées de bronze à Tokyo, vice-championnes d'Europe en juin dernier, les basketteuses françaises font désormais partie de l'élite de la discipline. Emmenée par les expérimentées Sandrine Gruda et Nwal-Endéné Miyem, l'équipe de France s'est également rajeunie avec les arrivées des pépites Alix Duchet (24 ans), Gabby Williams (24 ans) ou Marine Johannès (26 ans). Une sacrée armada, calibrée pour renouer avec les sommets de l'Olympe.

Vainqueures de la Serbie hier lors de la petite finale, les joueuses de l’équipe de France de basket viennent de recevoir leur médaille de bronze sur le parquet de la Super Arena de Saitama #JeuxOlympiques#Tokyo2020



Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/pCKRdHbCMepic.twitter.com/Sym6m1mx6Z — francetvsport (@francetvsport) August 8, 2021

Le nouveau chapitre du volley tricolore

C'est la plus grande inconnue des sports collectifs français. Avec sa génération dorée mais inconstante, l'équipe de France de volley a créé l'exploit aux JO de Tokyo en remportant le tournoi après être passée proche de l'élimination en phase de groupes. Une fin de rêve pour Laurent Tillie, qui va quitter son poste de sélectionneur au bout de neuf ans de collaboration, et laisser la main au Brésilien Bernardinho, double champion olympique et triple champion du monde.

L'équipe de France tourne donc une page de son histoire. À voir si elle aura trouvé son allure de croisière avec ses cadres Earvin Ngapeth et Jenia Grebennikov, 30 ans aujourd'hui, et ses talents à l'image de Trévor Clévenot (27 ans) et Jean Patry (24 ans), pour défendre son titre olympique. Première réponse dès la rentrée, avec l'Euro.