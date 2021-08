"C'est la classe mondiale !", des centaines de supporters fêtent l’arrivée de Messi au PSG

REPORTAGE

L'apparition de Lionel Messi a été fugace : une minute à la fenêtre de l'aéroport, vêtu d'un tee-shirt "Ici, c'est Paris". C'est suffisant pour déclencher la joie des fans. Pour de nombreux supporters parisiens, le rêve est en train de devenir une réalité. La superstar argentine est arrivée lundi vers 16 heures à l’aéroport du Bourget à Paris. Des centaines de personnes avaient fait le déplacement pour apercevoir l’ancien footballeur du FC Barcelone.

"C'est la classe mondiale !", lâche un supporter du PSG devant l’aéroport du Bourget. "Peut-être même que l’on pourra gagner la Ligue des Champions cette fois !", espère-t-il. Dans la foule, tous attendent d’apercevoir Lionel Messi. Certains allument même des feux d'artifice sur le parking.

"C'est la meilleure attaque du monde !"

Du haut de ses 9 ans et demi, Juliette est venue accueillir le joueur argentin avec son grand frère. "On a juste vu un peu sa tête… C'est déjà bien, je suis contente", s’exclame-t-elle. "De tous les clubs du monde entier, c'est celui-ci qu'il a choisi. Et nous, on peut le voir, c'est un truc de ouf !", ajoute le frère de la petite fille.

Certains supporters ont fait plusieurs heures de route pour venir. Ezequiel a couru trois kilomètres depuis chez lui, à Drancy, pour venir admirer son idole. "Je suis super content, super heureux. C'est la fête ! C'est la meilleure attaque du monde !", jubile-t-il. Quelques mètres plus loin, un autre fan du PSG a hâte de voir ce que le trio Mbappé, Messi et Neymar va donner. "Paris rentre encore dans une nouvelle dimension, ça devient un grand club d'Europe", assure-t-il.

"Un honneur et une responsabilité de venir"

Sur la pelouse, vêtue d'un maillot du PSG, Rachid est très ému. L'homme de 46 ans soutient le club parisien depuis qu'il est enfant. "Bien sûr, c'était pour moi un honneur de venir et une responsabilité aussi : je suis quand même supporter depuis 36 ans", confie Rachid. Avant d’ajouter : "c'était très important pour moi de venir accueillir Messi".

Au moment où les voitures de Lionel Messi et son équipe quittent l'aéroport, ils étaient nombreux à courir après en l'applaudissant. Nombreux aussi à se donner rendez-vous lundi soir au Parc des Princes, où jouera désormais le footballeur argentin.