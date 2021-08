Lionel Messi vient d'atterrir à Paris, le PSG célèbre son arrivée

Cette fois, c'est fait ! Lionel Messi est tombé d'accord avec le Paris Saint-Germain, comme l'a confirmé le père du joueur à des médias espagnols. L’Argentin est tout bonnement l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, une légende dont la seule venue va changer l'histoire du PSG. Et marquer, aussi, l'histoire du football français. L'Argentin est arrivé à Paris.

Une opération à plus de 100 millions d'euros

Après que plusieurs sources ont annoncé l'accord du joueur pour deux ans avec le PSG, le club a officialisé l'arrivée du génie argentin en milieu d'après-midi. Il doit ensuite passer l'indispensable visite médicale avant de parapher son contrat. Une conférence de presse devrait avoir lieu dès mercredi.

Cela veut dire que les choses se sont accélérées ce matin, alors que les discussions semblaient patiner, notamment au sujet de la rémunération du joueur et des clauses de droits d'exploitation de son image. Le montant total de l'opération va s'élever à plus de 100 millions d'euros. Le sextuple Ballon d'Or va donc rejoindre Neymar, son ex-coéquipier à Barcelone et Kylian Mbappé, pour former le trio d'attaque le plus incroyable de toute l'histoire du championnat de France. Et tant pis pour la règle d'équité financière, puisque la masse salariale du PSG va exploser.

Journée historique pour le championnat de France

N'empêche, c'est un immense coup planétaire à la fois pour le club parisien et pour le Qatar aussi, à un an de la Coupe du monde 2022. Lionel Messi reste, à 34 ans, le joueur le plus connu, le plus suivi, le plus aimé du monde. Ces chaudes larmes de dimanche ont donc rapidement séché.

Et puis, c'est aussi une journée historique pour le foot français et le championnat, bien davantage encore que pour l'arrivée de Neymar ou de Zlatan. Il y a dix ans, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, voulait faire éclore le nouveau Messi à Paris. C'est le vrai qui arrive.