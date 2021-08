L'arrivée de Messi au PSG est-elle une si belle affaire sur le plan sportif ?

ANALYSE

En quelques jours, le vestiaire du Paris Saint-Germain va passer de zéro à six Ballons d'Or. D'un coup, d'un seul (ou presque), le club de la capitale change de dimension en enregistrant très prochainement la signature ultra-médiatisée de Lionel Messi, sextuple récipiendaire de la plus grande récompense individuelle en matière de football. Colossale d'un point de vue économique, gigantesque pour l'image du PSG, fondamentale pour l'influence du Qatar, l'arrivée de La Pulga sera d'abord réussie si tout se passe comme le club l'espère sur le terrain. Et dans ce domaine, d'anciennes figures du club interrogées par Europe 1 ne sont pas totalement d'accord.

Toujours au-dessus des autres joueurs ?

Arrivé mardi après-midi, Lionel Messi devient, de facto, une superstar du club de la capitale, avec un impact direct sur le jeu des hommes de Mauricio Pochettino, argentin comme lui. "Ça va être très compliqué pour les défenseurs de jouer sur un joueur comme lui", s'amuse Jimmy Algérino, ancien défenseur parisien. "Le joueur est tout à fait admirable, un vrai footeux avec une classe naturelle", abonde Daniel Hechter, qui avait repris en main le club au début des années 1970.

Une question se pose néanmoins : à 34 ans, l'ancien joueur du Barça est-il encore au sommet de son art ? Certes "pas en dessous" en raison d'un talent monstre, "il était un peu dans une sorte de zone de confort à Barcelone", juge Laurent Fournier, qui a joué et entraîné le club. "Là, il va être obligé de se bouger, de retrouver un nouveau championnat, de faire des efforts nécessaires pour être le meilleur possible."

Mais pour Luis Fernandez, coach du PSG au début des années 2000, Lionel Messi n'était plus tout à fait au-dessus des autres grands joueurs ces dernières saisons, également décevantes pour son club de Barcelone. "Il avait beaucoup plus de difficultés ces derniers temps", même s'"il aura encore envie de réaliser de belles choses" sous le maillot parisien, veut croire l'ex-international.

Un trio Neymar-Mbappé-Messi sous pression

Au-delà de son apport individuel, Lionel Messi va former avec Neymar et Kylian Mbappé un trio au potentiel offensif sans égal en club actuellement. "Sur le papier, c'est incroyable de voir ces trois joueurs alignés", estime Jimmy Algérino. Suffisant pour déstabiliser toutes les défenses d'Europe, y compris celles qui ont systématiquement barré la route des Parisiens en Ligue des champions ? "Il y a beaucoup, beaucoup de stars et ça va poser quelques problèmes à l'entraîneur", met en garde Daniel Hechter. "Qui est-ce que vous retirer à un moment ? Retirer un Icardi et le gérer en tant que remplaçant, ce n'est pas facile. Il y a des joueurs qui ne sont pas sortables. Vous sortez Mbappé, il ne va pas être content, comme Neymar et Messi."

Car de l'alchimie et des performances de ce trio en or dépendra l'avenir du Paris Saint-Germain, sous une pression maximale pour réussir au printemps prochain. "Je souhaite bonne chance à l'entraineur pour trouver la bonne animation, les bonnes relations sur le terrain et que ça puisse satisfaire tout le monde pour voir une belle équipe du PSG", espère Luis Fernandez. Pour le club, désormais emmené par l'un des tout meilleurs joueurs de l'Histoire, l'échec n'est plus permis.