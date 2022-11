«Ça va animer les discussions» : les pronostics sportifs stimulent les entreprises

REPORTAGE

La Coupe du monde a bel et bien démarré avec la victoire de l'équipe de France mardi contre l’Australie. Si cette rencontre avait lieu le soir, les autres matchs ont lieu en journée, de quoi faire parler sur les lieux de travail. Des entreprises permettent à leurs employés de voir le match et même de faire des pronostics. Une façon de resserrer les liens entre salariés et d'égayer le quotidien de la société. Illustration dans une filiale de Volkswagen, où la direction a mis en place un vrai jeu de pronostics. Les différentes concessions mais aussi les salariés s’affrontent, de quoi ajouter du piment les conversations devant la machine à café.

Des maillots à gagner

À la cafétéria ou dans les couloirs de Volkswagen Groupe Retail France, décorés pour l'occasion avec des ballons de foot, c'est le sujet principal de discussion pour Lina et ses collègues. "On dit 'bon t'as mis quoi, t'as mis Argentine ?', on essaye de savoir qui a mis quoi pour essayer d'avoir des pronostics qui soient bons et qu'on ait le meilleur score." Mauvaise pioche néanmoins pour Paul, employé au siège, qui n'a pas très bien commencé ce Mondial. "Je me suis complètement trompé sur l'Argentine, et je n'avais pas mis à égalité le Danemark et la Tunisie, j'avais mis Danemark gagnant."

Pour ce supporter qui ne manque pas un match, il faut encore se mettre en jambe. "Je ne suis pas très très bien pour l'instant", reconnait-il. Pas beaucoup de points pour Paul donc, mais aussi pour son équipe : pour ce jeu, toutes les succursales de l'entreprise en France s'affrontent. Le directeur marketing de la boîte, Brice Renvoizé, en est à l'initiative. "L'avantage c'est que c'est très ludique. On s'inscrit rapidement sur l'application, même les équipes sont déjà créées. Pendant les trois semaines à un mois de compétition, ça va animer la communication interne et les discussions autour de la machine à café", se félicite-il.

Un jeu qui a déjà attiré plus de 500 salariés de l'entreprise. À la clé, de nombreux lots, avec pour les premiers des maillots de l'équipe de France à gagner.