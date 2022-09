«Ça fait chaud au cœur» : le retour du FC Nantes en Ligue Europa ravit les supporters

18 ans après : le retour des Canaris en Coupe d’Europe. Jeudi soir, à la Beaujoire, le FC Nantes, vainqueur de la dernière Coupe de France, retrouve l'Europe avec la venue des Grecs de l'Olympiakos en Ligue Europa. Cela faisait deux décennies que ce n'était plus arrivé ici. Ce retour dans la compétition continentale, les supporters l'attendent fébrilement.

18 ans que les Canaris désertent la scène européenne

L'Europa Nantes, c'était au début du siècle et tout cela est un peu confus pour Michel. "Je suis obligé de faire travailler ma mémoire", lance-t-il. Cela fait 18 ans que les Canaris désertent la scène européenne. Leur dernière apparition remonte à 2004, dans la défunte Coupe Intertoto. Une éternité qui oblige en effet à se plonger loin dans les souvenirs, même si certains événements ont définitivement imprimé ceux d'Aurélie.

"Je me souviens particulièrement du match du 11 septembre. Je suis arrivée en retard et je n'ai pas compris. Je suis arrivée au moment de la minute de silence et j'étais là 'mais qu'est-ce qui s'est passé ?' Je n'étais pas au courant puisqu'on n'avait pas les réseaux sociaux", sourit-elle.

"Une anomalie quand on connaît l'histoire du club"

Une autre époque. Depuis son dernier parcours européen, le FC Nantes, huit fois champion de France, n'est plus sorti des frontières hexagonales. Inconcevable pour Richard. "C'est une anomalie quand on connaît l'histoire du club." Ce président d'un club de supporteurs de Nantes, situé à Paris, ne pouvait rater ce rendez-vous. "Il était hors de question de manquer ça. C'est un peu un pèlerinage", témoigne-t-il.

"C'est vraiment magique"

Un pèlerinage qu'ils feront à une quinzaine de membres de cette association depuis la capitale. Ils viendront se mêler à l'enthousiasme général. "C'est un truc fantastique", "historiquement, c'est quelque chose pour Nantes", "c'est vraiment magique", "ça fait chaud au cœur, ça devrait bien vibrer", affirment-ils.

Plus de 30.000 supporters sont attendus à la Beaujoire et n'auront qu'un souhait : voir la maison jaune briller enfin ailleurs qu'en Ligue 1 et "montrer que Nantes existe encore sur la scène européenne". Un match à suivre en direct sur Europe 1.