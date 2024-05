Rugby : un défi de taille attend le Stade Toulousain face au Leinster en finale de la Coupe d'Europe

C'est une affiche de rêve qui atteint les 60.000 fans qui seront présents à Londres, ce samedi. Les deux équipes les plus titrées d'Europe s'affrontent dans le Tottenham Hotspur Stadium. D'un côté, le Stade Toulousain, ses cinq titres européens et sa myriade d'internationaux français comme Antoine Dupont, Thomas Ramos ou Romain Ntamack.

"On fait tout ce travail pour en arriver là, à ces matches à haute intensité"

De l'autre, la province irlandaise du Leinster. Quatre coupes d'Europe seulement, mais un XV qui ressemble à s'y méprendre à celui de l'équipe nationale irlandaise. Cette affiche est une sorte de France-Irlande en terre anglaise. Le président toulousain, Didier Lacroix, en salive déjà : "On fait tout ce travail pour en arriver là, à ces matches à haute intensité. Le Stade Toulousain et le Leinster restent les deux clubs qui sont les plus titrés et ils viennent combattre, au-delà de cette finale, une suprématie multidécennale qui est encore plus savoureuse".

D'autant plus que les Toulousains ont une revanche à prendre, ils restent sur quatre défaites face aux Leinstermen. La dernière, c'était en demi-finale l'an passé. Mais le champion de France en titre n'a jamais semblé si fort. Leader incontesté du Top 14, invaincu en Europe, il s'appuie sur une génération au sommet de son art qui rêve d'ajouter une sixième étoile sur le maillot rouge.