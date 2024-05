Ligue Europa : face à l'Atalanta, l'OM veut poursuivre son parcours de rêve sur la scène européenne

Le match le plus important de la saison pour l'OM. Les Marseillais accueillent ce jeudi soir l'Atalanta Bergame en demi-finale aller de la Ligue Europa. À la peine en championnat où ils ne pointent qu'à la 7e place de la Ligue 1, les hommes de Jean-Louis Gasset paraissent transcendés par l'enjeu européen.

Dans un stade Vélodrome que l'on attend en ébullition ce jeudi soir, l'OM va donc tenter de surfer sur cette dynamique en Coupe d'Europe où les Ciel et Blanc réalisent des performances de haut vol. L'OM a éliminé successivement le Shakhtar Donetsk, Villarreal et le Benfica Lisbonne et peut notamment compter sur leur attaquant vedette Pierre-Emerick Aubameyang, auteur de 10 buts en 11 matches dans la compétition cette saison.

"Il y a la possibilité d'aller en finale"

Ancienne légende du club phocéen, Marcel Desailly se réjouit du beau parcours de l'OM cette saison en Ligue Europa. "On est ravis de les voir à ce niveau de la compétition. On aurait espéré qu'il y ait un petit plus de régularité dans la performance, ça nous aurait un peu soulagés de certaines émotions. Mais on est ravis, il y a une possibilité d'aller en finale et d'avoir à nouveau une énergie positive pour redémarrer la saison prochaine dans de bonnes conditions."

Néanmoins, il faudra se méfier de l'Atalanta Bergame, une équipe certes moins prestigieuse que ses deux imposants voisins milanais, mais tombeuse de Liverpool au tour précédent. Emmenés par la pépite belge, Charles de Ketelaere, les hommes de Gian Piero Gasperini, désormais installés dans le haut du classement en Italie, avaient notamment infligé un cinglant 3-0 aux Reds sur leur pelouse d'Anfield.