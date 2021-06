"Budapest était un régal" : deux amis d'enfance réunis par les Bleus à travers l'Euro

REPORTAGE

Match crucial pour l'équipe de France lundi soir. Les Bleus affrontent la Suisse en 8e de finale de l'Euro, à Bucarest, en Roumanie. Environ 1.500 supporters français seront présents sur place pour pousser les coéquipiers de Karim Benzema. Parmi eux, Europe 1 a rencontré deux amis d'enfance séparés par des milliers de kilomètres, mais que la passion du foot a réuni.

Maillot bleu sur le dos, Julien et Thomas savourent chaque seconde de leur périple. Le premier possède un cabinet d'expert-comptable dans la région lyonnaise tandis que le second est expatrié au Mexique. Tout était planifié depuis 2019, mais l'épidémie de coronavirus est passée par là... Alors, après 18 mois sans se voir, ce tour d'Europe a quelque chose de libérateur.

"Un plaisir de suivre l'équipe de France"

"On voit du monde, ça fait bouger, voir des villes, d'autres pays, des stades pleins, Budapest était un régal", racontent-ils. Et entre vols annulés et voyages en train improvisés, les deux amis, qui continuent de travailler à distance entre les matches, retrouvent un peu le goût de leurs années étudiantes et profitent du regain de popularité de l'équipe de France. "C'est sûr qu'on a passé quelques années où on se faisait un peu plus discret, mais là ça va... Surtout en Hongrie ou ici où on sent qu'il y a une cote de popularité assez importante. Donc c'est un plaisir de pouvoir la suivre."

Et Julien et Thomas se voient déjà à Saint-Pétersbourg pour un éventuel quart de finale, au point qu'ils ont déjà réservé leur billet d'avion par précaution. "On espère ne pas être les chats noirs", plaisantent-ils.