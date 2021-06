VIDÉO - Euro : le doublé de Karim Benzema contre le Portugal

Un contre-pied face au gardien portugais Rui Patricio juste avant la mi-temps puis une jolie frappe croisée après un bon appel à la 47e minute... Karim Benzema s'est libéré mercredi soir face au Portugal lors du troisième et dernier match de poule des Bleus à l'Euro. L'attaquant du Real Madrid a retrouvé le chemin des filets avec la France pour la première fois depuis plus de cinq ans et huit mois.

Depuis son retour en Bleus, Benzema avait manqué un penalty à Nice contre le Pays de Galles en match de préparation. Puis vu un but refusé sur hors-jeu contre l'Allemagne (victoire des Bleus 1-0) en ouverture de la phase de groupe, à cause d'un positionnement fautif du passeur, Kylian Mbappé. Il a cette fois-ci brisé la malédiction en convertissant le penalty sans trembler et en voyant la VAR (assistance vidéo à l'arbitrage) valider son but alors que l'arbitre de touche avait levé son drapeau.

[ VIDEO] #EURO2020#PORFRA

BENZEMAAAAAAAAAAAA !!!!

KB(1)9 égalise sur penalty après une faute de Semedo sur Mbappé !https://t.co/9qrNEBSfCy — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 23, 2021

[ VIDEO] #EURO2020#PORFRA

LE DOUBLE DE BENZEMA !

Lancé en profondeur à la limite du hors-jeu par Pogba, Benzema glisse le ballon dans le but !https://t.co/cIZUN00fFg — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 23, 2021

Il restait sur un doublé contre l'Arménie en 2015

Rappelé à la surprise générale pour le Championnat d'Europe, l'avant-centre du Real Madrid restait sur un doublé contre l'Arménie en amical le 8 octobre 2015 à Nice, son dernier match avant l'irruption de l'affaire de la "sextape" qui l'a tenu à l'écart des Bleus jusqu'en 2021. Au micro du diffuseur beIN Sports, l'attaquant a dit ressentir "beaucoup de joie, beaucoup de fierté." "Je pense que tout le monde l'attendait, il y avait cette pression un peu sur moi de tout le pays mais je suis un joueur de foot, un professionnel, j'ai besoin de cette pression aussi", a-t-il ajouté.

A 33 ans, il dépasse Djorkaeff avec 29 buts en équipe de France (contre 28), ce qui le situe désormais seul au neuvième rang des meilleurs buteurs français de l'histoire. Si l'attaquant marque encore un but dans cet Euro, il rejoindra Just Fontaine et Jean-Pierre Papin avec 30 buts.