Ligue des champions : «Ensemble nous sommes invincibles», les supporters du Stade brestois prêts à vibrer

Un Petit Poucet dans la cour des grands. Le Stade brestois fait ses débuts en Ligue des champions ce jeudi soir face aux Autrichiens du Sturm Graz (coup d'envoi à 21 heures). Un événement tellement historique pour le club breton que leur stade habituel, Francis-Le-Blé, n'est pas homologué pour accueillir les équipes européennes.

Les joueurs bretons reçoivent donc leurs différents adversaires à Guingamp, au stade du Roudourou, et cela est loin de refroidir l'enthousiasme des supporters de Brest.

Au tirage au sort, "on avait l'impression qu'il y avait des buts à chaque fois"

Au bar du Penalty, situé près de l'antre du Stade brestois, des fans féminines du club s'apprêtent à vibrer. Participer à la plus prestigieuse des compétitions européennes de football "était tout à fait rêvé. Quand il y a eu le tirage au sort, on avait l'impression qu'il y avait des buts à chaque fois", confie Corinne, la patronne de l'établissement. "Je parle comme tout le monde maintenant. C'est 'on va gagner', 'on va à l'extérieur'... C'est l'ambiance foot qui est sympa", affirme-t-elle au micro d'Europe 1.

Également fans, Lilou et Carole rêvent de voir le FC Barcelone jouer contre le Stade brestois. Christine, 65 ans, rappelle la devise du club : "Ensemble nous sommes invincibles". "Nous osons l'espérer que nous sommes invincibles. Après, il faut savourer le plaisir de les voir en Coupe d'Europe, c'est l'adrénaline (...) Sturm Graz vient chez nous, je souhaite que le meilleur gagne", poursuit-elle, quelque peu hésitante sur le nom du club autrichien. Le rouge et le blanc sont de rigueur pour ces femmes qui se rendent au stade de Guingamp ce jeudi soir, avec l'air du Stade brestois qui ne résonnera pas loin.