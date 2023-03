Bleus : Marcus Thuram montre la voie à son petit frère Khéphren avant les qualifications à l'Euro 2024

"Lui, il manque d'imagination" : Marcus Thuram a accompagné et taquiné son petit frère Khéphren lors d'une conférence de presse remplie de sourires et de complicité, mercredi à Clairefontaine, où les deux Bleus sont réunis pour la première fois. Les deux fils de Lilian Thuram, champion du monde 1998 aux 142 sélections, ont partagé la tribune de l'amphithéâtre durant une quinzaine de minutes, devant une assistance assez nourrie de journalistes amusés par le ping-pong verbal engagé.

"Quand je ne sais pas quoi répondre je le laisse faire, c'est bien comme ça", a rigolé Khéphren, 21 ans, moins bavard mais aussi à l'aise que son aîné. "T'inquiète", l'a d'ailleurs coupé Marcus, plus tôt, au moment où le cadet hésitait à se lancer. International depuis novembre 2020, Marcus Thuram (25 ans, 9 sélections) est arrivé lundi à Clairefontaine avec son petit frère, pour la première fois appelé par Didier Deschamps en équipe de France. Pour l'occasion, Lilian les a accompagnés jusqu'aux portes du Château, comme en témoigne une vidéo mise en ligne par ses soins.

"Des grands yeux d'amour"

L'attaquant de Mönchengladbach affiche un grand sourire au moment d'évoquer la convocation du milieu de Nice, quatre ans plus jeune que lui. "Je pense que j'ai été encore plus content que pour ma première sélection". Ont-ils rêvé un jour de partager le maillot de l'équipe de France ? Sur ce point, les réponses divergent. "Franchement je ne pense pas qu'on l'ait évoqué" mais "aujourd'hui ça se réalise, c'est exceptionnel", dit le nouveau venu. "Pour ma part je l'avais imaginé, lui il manque d'imagination!", enchaîne l'aîné, déclenchant des rires parmi les journalistes.

Dans la catégorie humour, le vice-champion du monde a remporté la palme, comme lorsqu'il a taquiné Khéphren sur une éventuelle concurrence au sein de la famille. "Il n'y a pas de concurrence entre nous et notre père, ou entre moi et Khéphren", affirme d'abord Marcus, avant d'ajouter : "Peut-être que lui il a une petite concurrence avec moi parce que c'est le plus petit, c'est normal, il fait tout pour rattraper son grand frère. Mais ça reste toujours dans l'amour ou la bonne humeur". Dans tous les cas, "tout ce qu'il fait, je le vois avec des grands yeux d'amour", conclut le vice-champion du monde avant de laisser Khéphren s'exprimer. La passe décisive est exploitée en trois mots : "Tout comme Marcus".

Absence de complexes

Relancé sur ses débuts professionnels, et l'ombre possiblement envahissante de Lilian et Marcus, le plus jeune des frères invoque une absence totale de complexes : "Pour vous dire la vérité, ça n'a pas été très compliqué. Pour moi, je n'étais dans l'ombre de personne, j'étais juste moi-même. J'allais juste sur le terrain et je m'amusais avec les copains". Le milieu de Nice et l'attaquant de 'Gladbach se sont aussi prêté au jeu du portrait croisé, à la demande des journalistes.

"A mes côtés, Marcus Thuram : quelqu'un de très jovial, de très sérieux, qui a énormément confiance en lui, en ses qualités", résume le cadet. "Khéphren, c'est quelqu'un de très souriant, très sérieux, très concentré, très déterminé. Il sait ce qu'il veut dans la vie, il arrive à gravir les échelons", expose l'aîné. Vendredi, ils seront ensemble au Stade de France pour affronter les Pays-Bas en ouverture des qualifications à l'Euro 2024. Cette compétition, ils peuvent rêver de la disputer ensemble, comme Lucas et Theo Hernandez, l'autre fratrie tricolore.