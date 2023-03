VIDÉO - «Papa on est en retard» : quand Lilian Thuram retarde ses fils Khéphren et Marcus à Clairefontaine

La fierté parentale. S'il y a une chose dont tout parent rêve, c'est bien d'accompagner la réussite de son enfant. Et Lilian Thuram n'échappe pas à la tradition. En vadrouille à Clairefontaine à l'occasion du rassemblement de l'équipe de France avant le match de qualifications à l'Euro 2024 face aux Pays-Bas, le champion du monde 98 a, involontairement, retardé l'arrivée de ses fils Khéphren et Marcus, tous deux sélectionnés en Bleus par Didier Deschamps.

Alors qu'ils s'apprêtaient à rejoindre le camp de base de la sélection tricolore, Lilian Thuram a arrêté la voiture où ses deux fils étaient présents pour immortaliser le moment. Ce dernier n'a pas caché sa satisfaction et son bonheur de voir ses deux progénitures rejoindre l'équipe de France. Sur la vidéo, on entend l'ancien défenseur des Bleus souffler : "Marcus, regarde papa", ce à quoi Marcus Thuram a immédiatement répondu : "Papa, on va être en retard" pour calmer la joie de son père.

Lilian Thuram qui voit ses fils partir ensemble en équipe de France. pic.twitter.com/bMu8fATo18 — Actu Foot (@ActuFoot_) March 20, 2023

Histoire de famille

Marcus a accompagné son petit frère Khéphren qui fait ses premiers pas en équipe de France A. Deux frères, le premier âgé de 25 ans, l'autre de 21 ans, qui vont pour la première fois partager le maillot maillot. Mais ce n’est toutefois pas la première fois que deux frères se retrouvent en équipe de France. Cela est déjà arrivé à douze reprises. C'est en revanche la deuxième fois en l’espace de deux ans, depuis les frères Revelli en 1974 : Théo et Lucas Hernandez avaient alors rejoint les Bleus ensemble en septembre 2021, lors du Final Four de la Ligue des nations en Italie.