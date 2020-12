Bernard Laporte : "On est excités, c’est un peu le début de la Coupe du monde !"

Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Angleterre ou Galles en poule, et ensuite ? Le XV de France saura lundi, à 12h30, le chemin à parcourir pour décrocher un premier sacre mondial à domicile en 2023, lors du tirage au sort de la Coupe du monde de rugby effectué à Paris. Au Palais Brongniart, en plein coeur de la capitale, l'enjeu dépassera le ballon ovale et les pronostics sur l'adversaire probable en quarts, ou encore le vainqueur final. Bernard Laporte, président de la Fédération Française de Rugby, était l'invité d'Europe 1.

>> LIRE AUSSI - Bernard Laporte visé par une enquête préliminaire après des accusations d'emploi fictif

"On doit se dire que l’on a l’équipe pour la gagner”

"On est excités, c’est un peu le début de la Coupe du monde ! Quand tu connais tes adversaires, c’est parti, et peu importe le tirage : si vous vous allez au bout, il faudra battre tout le monde. Il n’y a pas de vérité : grosse poule ou petite poule, ce n’est pas ça qui va déterminer si tu peux être champion du monde ou pas”, a d’abord réagi Bernard Laporte, avant de revenir sur la bonne période du XV de France, après plusieurs années de difficultés : “oui, ça va mieux, félicitations à tout le staff et aux joueurs pour cette année 2020. C’est rassurant, d’autant plus qu’il y a de la jeunesse."

Quant à l'objectif fixé à l’équipe de France, le président de la Fédé se veut ambitieux : : “quand on est l’équipe de France, quand on s’engage dans une compétition, on est sur la ligne de départ : donc tu peux la gagner ! Il faut que l’on soit compétitif. On sait que cela ne tient à rien une finale, mais on doit se dire que l’on a l’équipe pour la gagner”.