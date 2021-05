Benzema avec les Bleus : "Deschamps est toujours ouvert à la discussion", assure Pavard

INTERVIEW

Le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a dévoilé mardi, en fin de journée, sa liste des 26 joueurs sélectionnés pour disputer l’Euro de football, qui débutera le 11 juin. Parmi les noms marquants de la sélection, celui de Karim Benzema, qui n'a pas porté le maillot des Bleus depuis plus de cinq ans. "C'est l'un des plus grands attaquants au monde. Ça fait de nombreuses années qu'il est au Real Madrid et qu'il y est très performant", observe auprès d'Europe 1 Benjamin Pavard, sacré champion du monde avec l’équipe de France en 2018 et qui joue au poste de latéral droit des Bleus.

"Je pense qu'il y a eu une discussion avec le coach. Nous avons entièrement confiance au sélectionneur, et ça va être un plaisir de retrouver un joueur comme ça", ajoute Benjamin Pavard, alors que Karim Benzema n'a plus été convoqué depuis 2015 et sa mise en examen dans l'affaire de la sextape avec Mathieu Valbuena. Laissé de côté pour l'Euro 2016, Karim Benzema avait alors estimé dans un quotidien espagnol que "Deschamps a[vait] cédé à une partie raciste de la France".

Pragmatisme ou véritable pardon ?

Benjamin Pavard ne "pense pas" que Didier Deschamps ait pu s'incliner face à la pression des dirigeants du foot français pour faire revenir Karim Benzema, auteur d'une formidable saison en Ligue des champions avec le club madrilène, au sein des Bleus. "Didier Deschamps est toujours ouvert à la discussion [...]", assure encore l'international français. "Apparemment, il y aurait eu une conversation avec Karim Benzema. Le problème est entre eux, c'est bien qu'ils aient pu se parler".

"On a la chance d'avoir trois grands attaquants en équipe de France (Kylian MBappé, Antoine Griezmann et Karim Benzema, ndlr), c'est sûr que c'est un plaisir", conclut Benjamin Pavard.