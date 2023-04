Bébés à Clairefontaine : «Un sujet cher» à Amélie Oudéa-Castéra qui annonce une mesure similaire chez les hommes

S'il y a un sujet qui tenait à cœur à Amélie Oudéa-Castéra, c'est bien la maternité dans le sport. Invitée exceptionnelle de l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures), la ministre des Sports s'est félicitée de l'arrivée d'un bébé à Clairefontaine. La Lyonnaise Amel Majri est revenue chez les Bleues avec sa petite Maryam, âgée de neuf mois. Une première pour une internationale française. "C'est un sujet qui m'est particulièrement cher, sur lequel j'ai dédié toute une matinée de travail avec les acteurs du sport français le 6 mars dernier", a expliqué l'ancienne directrice générale de la Fédération française de tennis (FFT).

Depuis plusieurs mois, la Fédération française de football (FFF) avait dessiné les premiers contours de ce plan logistique pour les mamans sportives de haut-niveau. Amélie Oudéa-Castéra avait pour mission de concilier "la maternité et de la vie d'une championne". La ministre des Sports s'est ainsi engagée à mettre en place "un plan d'action très détaillé avec des aides à la parentalité et avec toute une série d'aménagements.

"Touchée par les propos d'Hervé Renard"

Déjà sous l'ère Corinne Diacre, remerciée après la fronde de plusieurs joueuses de l'équipe de France féminine, le projet était à l'étude. La gardienne de but Manon Heil avait eu la possibilité de venir avec son bébé en février dernier, après l'accord de l'ancienne sélectionneuse. Elle avait finalement décidé de venir seule à Clairefontaine. Mais c'est bien avec le nouveau sélectionneur des Bleues Hervé Renard que tout s'est accéléré.

"J'ai été touché par les propos d'Hervé Renard, de la même façon que dans l'échange que j'ai pu avoir avec Philippe Diallo (président par intérim de la FFF) et Jean-Michel Aulas (président de l''Olympique lyonnais) autour du plan de développement du football féminin", a reconnu la ministre des Sports. En conférence de presse lundi dernier, le nouveau sélectionneur de la France avait déclaré : "C'est indispensable de donner une structure aux joueuses qui ont des enfants en bas âge." Une sortie saluée par l'ancienne championne de tennis. J'ai senti une volonté de faire évoluer le cadre de la réflexion sur le statut des joueuses, de vraiment prendre à bras le corps cette dimension de la maternité", s'est réjouit Amélie Oudéa-Castéra.

Au tour des internationaux ?

La ministre des Sports a également évoqué le cas des sportifs de haut-niveau. Par équité, la ministre de 44 ans a révélé être en train de plancher sur un plan qui concernerait également les internationaux. "Dans les aides personnalisées que j'ai décidé que nous boostions, j'ai bien prévu qu'elles puissent aussi bénéficier aux jeunes papas", a-t-elle avoué en prenant l'exemple du tennis où, sur plusieurs grands Chelems, des crèches et des parcs sont mis à disposition des joueurs.

Une mesure qui pourrait être rapidement mise en place chez les hommes donc. Et qui pourrait même s'étendre dans les clubs. "On sait que c'est un sujet sur lequel certains clubs travaillent. Le témoignage d'Amel Majri le montre. La Fifa elle même a impulsé des avancées, donc je crois que collectivement, nous progressons beaucoup et je m'en réjouis sur ce thème important", a fini par conclure Amélie Oudéa-Castéra.