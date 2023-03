Équipe de France féminine : Ce qu'il faut retenir de la première conférence de presse d'Hervé Renard

Tout juste officialisé en tant que nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine de football, Hervé Renard a tenu une première conférence de presse ce vendredi au cours de laquelle il a dévoilé sa première liste. La capitaine Wendie Renard, qui avait claqué la porte des Bleues le mois dernier, sur fonds de dissentions avec l'ancienne sélectionneuse Corinne Diacre, est de retour, tout comme Eugénie Le Sommer meilleure buteuse de l'histoire de la sélection qui était écartée depuis près de deux ans. "Eugénie a une expérience incomparable. Quand on gagne huit Ligues des champions en club, c'est qu'on joue au plus haut niveau", a justifié Hervé Renard.

En revanche, la milieu du PSG Kheira Hamraoui n'y figure pas, comme les Montpelliéraines Marion Torrent et Charlotte Bilbault, appelées quasiment sans interruption par Diacre ces dernières années. "Dans le sens des retours, la Lyonnaise Amel Majri (66 sélections) retrouve un groupe France qu'elle n'a plus fréquenté depuis septembre 2021. Une grave blessure à un genou, puis une période de congé maternité, l'ont tenu éloignée des Bleues. Léa Le Garrec, milieu de Fleury, va également avoir une nouvelle chance en sélection, à 29 ans et plus de cinq années après sa dernière cape. Les Bleus doivent disputer deux rencontres amicales face à la Colombie le 7 avril puis contre le Canada le 11.

Objectif demi-finale au Mondial 2023

"La Fédération m'a remis une liste de joueuses pré-sélectionnées où figuraient toutes les joueuses, j'ai estimé que la Fédération me donnait le feu vert. Ce qui s'est passé avant, je n'étais pas là. Cela ne me regarde pas, je me focalise sur le présent, le futur", a déclaré Hervé Renard. Et notamment la Coupe du monde féminine qui aura lieu du 20 juillet au 20 août prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande. Une compétition où les Bleus ambitionnent de "rejoindre le dernier carré".

"J'ai un regard sur le foot féminin depuis 2014. Je me suis toujours dit 'Un jour, pourquoi ne pas participer à une grande compétition avec l'équipe de France féminine'. Cela a surpris même dans mon entourage proche. C'est une question de challenge, rien ne remplace les grandes compétitions dans notre métier", a poursuivi Hervé Renard. Et l'ancien sélectionneur de l'Arabie saoudite sait déjà tout de ses futures protégées. "J'ai décortiqué beaucoup de matches avec les adjoints. Je me suis penché sur tous les cas individuels pour me faire une idée plus précise des qualités et défauts de chacune. C'était passionnant car j'ai découvert beaucoup de choses".