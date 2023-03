INFO EUROPE 1 - Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France féminine, sera écartée jeudi

Le torchon brûlait depuis plusieurs semaines. Selon les informations d'Europe 1, Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France féminine, en froid avec une partie de ses joueuses, va être écartée ce jeudi à l'issue d'une réunion du comité exécutif de la Fédération française de football. Les 12 membres de la plus haute instance du football français ont tranché en faveur d'un départ de la technicienne de 48 ans qui ne dirigera donc pas l'équipe de France lors des deux matchs amicaux face à la Colombie et au Canada début avril. Un départ qui interviendrait un peu plus d'une semaine après la démission de Noël Le Graët de son poste de président de la FFF.

"La commission s'est réunie et va annoncé demain le départ de Corinne Diacre", a confirmé Jacques Vendroux dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures), avant d'ajouter : "C'est ingérable, elle ne pourra rester" dans l'état actuel des choses.

S'agissant de Corinne Diacre, l'issue semblait inéluctable. Il y a 15 jours, trois cadres de l'équipe de France - la capitaine Wendie Renard et les deux attaquantes Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto - ont annoncé leur intention de mettre de côté la tunique tricolore tant que Corinne Diacre maintenait son poste de sélectionneuse. Au cœur des griefs retenus contre la technicienne : un management jugé brutal et des méthodes de travail en inadéquation avec la volonté des joueuses. "C'est un problème de rapport humain et de système" au sein de l'équipe de France féminine, a constaté Jacques Vendroux.

Gérard Prêcheur ou Hervé Renard pour la remplacer ?

Dans la foulée, le Comex a nommé une commission fédérale, menée par Jean-Michel Aulas, le patron de l'Olympique lyonnais, chargée de trouver une issue à cette crise sans précédent. Entendue ce mardi par le dirigeant rhodanien, Corinne Diacre a dénoncé une campagne de dénigrement ce mercredi dans un communiqué transmis à l'AFP. Et s'est dite déterminée à mener à bien sa mission lors de la prochaine Coupe du monde.

Mais selon les informations d'Europe 1, Corinne Diacre n'ira donc pas en Nouvelle-Zélande et en Australie l'été prochain où les Bleues tenteront de décrocher un premier titre majeur. De son côté, le Comex doit se mettre dès maintenant à la recherche d'un successeur. Les noms de Gérard Prêcheur, l'actuel entraîneur de la section féminine du PSG ou encore d'Hervé Renard, sélectionneur de l'Arabie Saoudite, reviennent régulièrement.