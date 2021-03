Avec le retour de Neymar, le PSG va-t-il reprendre la main en Ligue 1 ?

Il revient au meilleur moment pour le Paris Saint-Germain. Blessé depuis plus d'un mois, Neymar est de retour dans le groupe des Parisiens pour affronter Lyon au Groupama Stadium, dimanche soir, à 21 heures. Le Brésilien de 28 ans commencera sur le banc face au Lyonnais, mais le PSG peut de nouveau compter sur son meneur de jeu, alors que plusieurs cols hors catégorie se présentent, à commencer par Lyon, qui totalise le même nombre de points que le club de la capitale (60 points après 29 matches joués). Début avril, il faudra affronter le colosse munichois, avec une revanche attendue face au Bayern.

Bien qu'à court de rythme (il n'a plus joué depuis cinq semaines), Neymar n'a rien perdu de son talent. "Moi je le trouve toujours très fort", confie le milieu de terrain Marco Verratti. "S'il est trois, quatre ou cinq semaines dehors, il reste le meilleur à l'entraînement. Techniquement, c'est un joueur incroyable, On est très content de le revoir."

Pour Pochettino, le PSG "a les cartes en main"

Avec le retour de Neymar, le PSG enregistre un renfort de poids dans la folle course au titre en Ligue 1. "Je suis persuadé qu'on est toujours dans la course pour le titre", assure l'entraîneur, Mauricio Pochettino. "Au risque de me répéter, c'est une année complètement différente des années précédentes. Il y a eu des facteurs qui ont énormément altéré nos performances, mais je suis convaincu et je crois qu'on a encore toutes les cartes en main pour lutter."

Mais pour être champion, Paris, avec ou sans Neymar, doit maintenir la cadence du leader lillois, qui reçoit dimanche l'avant-dernier, Nîmes (17h05). Et ça commence par une victoire dès dimanche soir, sur la pelouse de Lyon, un adversaire sur lequel le PSG a parfois buté ces dernières années.