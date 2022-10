«Assumer le statut de favorites» : les Françaises ouvrent le bal au Mondial de rugby féminin

Il faudra se coucher très tard ou bien se lever très tôt pour assister au match d'ouverture du Mondial de rugby féminin la nuit prochaine. Dans le mythique Eden Park d'Auckland en Nouvelle-Zélande, l'équipe de France affronte l'Afrique du sud à 3h15 du matin dans la nuit de vendredi à samedi. Les Bleues nourrissent de grandes ambitions dans cette compétition.

Une Coupe du monde qui se déroulera dans l'hémisphère sud pour la première fois de l'histoire. Les Françaises ont donc l'honneur d'ouvrir le bal, qui plus est dans l'une des enceintes les plus connues du monde rugbystique. "Ça fait partie des stades mythiques. Il y a Twickenham, le Stade de France, l'Eden Park, tous ces stades on en entend parler et oui, ça va faire bizarre de rentrer dedans. Ce sera une première pour moi et pour beaucoup de filles je pense", confie la pilier droit Clara Joyeux qui a encore du mal à réaliser.

"Être présentes dans le combat"

En ouverture de ce Mondial, les Bleues vont affronter des Sud-Africaines loin d'être aussi redoutables que leurs homologues masculins. "On doit assumer le statut de favorites contre les Sud-Africaines. Après, c'est une équipe qui reste très agressive, qui propose un jeu très physique. Donc on va devoir être évidemment présentes dans le combat", résume la troisième ligne Marjorie Mayans, l'une des joueuses les plus expérimentées des Bleues.

Dans cette phase de poules de la Coupe du monde, c'est l'Angleterre, première nation mondiale qui devrait offrir le plus d'adversité au XV de France.