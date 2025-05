Afrique du Sud : le ministre de la police rejette les accusations de «génocide blanc»

Le ministre de la police d'Afrique du Sud a rejeté ce vendredi 23 mai les déclarations du président Donald Trump au sujet d'un génocide dans le pays. Le ministre a affirmé que la théorie du complot sur le génocide était "totalement infondée et totalement non étayée".

L'Afrique du Sud ne fait pas face à un "génocide blanc" et les affirmations selon lesquelles la plupart des victimes de meurtres dans les fermes sont blanches constituent une déformation des statistiques, a déclaré vendredi le ministre de la Police, rejetant les déclarations du président américain Donald Trump.

La théorie du complot sur le génocide est "totalement infondée et totalement non étayée", a affirmé Senzo Mchunu, rejetant les accusations de Trump qui a de nouveau soutenu lors d'entretiens mercredi avec le président Cyril Ramaphosa que "des milliers" d'agriculteurs blancs avaient été tués.

"La question des homicides dans le pays a toujours été déformée et rapportée de manière déséquilibrée", a déclaré M. Mchunu devant des journalistes. "La vérité est que les meurtres dans les fermes ont toujours inclus des Africains (noirs, ndlr) et en plus grand nombre" que les blancs, a-t-il ajouté.

"Les niveaux de criminalité dans le pays sont élevés"

Présentant les statistiques trimestrielles de la criminalité, il a indiqué que deux propriétaires de fermes avaient été assassinés entre janvier et mars 2025, tous deux noirs. Un habitant d'une ferme, deux employés de ferme et un directeur de ferme ont également perdu la vie lors d'attaques dans des fermes au cours du trimestre. Un seul - l'habitant - était blanc, a précisé M. Mchunu.

"Nous ne nions pas que les niveaux de criminalité dans le pays sont élevés", a-t-il déclaré, mais cela "concerne toutes les régions, les zones rurales comme les zones urbaines". Douze meurtres dans des fermes ont été enregistrés d'octobre à décembre 2024, dont une seule victime - un propriétaire de ferme - était blanche, a encore indiqué le ministre.

Lors des entretiens de mercredi dans le Bureau ovale, Trump a montré une vidéo et des articles prétendant soutenir ses accusations de "persécution" et que l'AFP a vérifiés et qui contenaient de nombreuses inexactitudes. Les relations entre les deux pays se sont dégradées depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump en janvier, ce dernier ayant réduit l'aide à Pretoria, expulsé l'ambassadeur sud-africain et offert un "refuge" aux Blancs fuyant ce qu'il qualifie de "persécutions".

Les chiffres relevés entre janvier et mars ont montré une baisse de 12% du nombre de meurtres par rapport à la même période l'année dernière, avec 5.727 personnes tuées, dans un pays qui compte plus de 64 millions d'habitants. Cela équivaut à environ 63 meurtres par jour, contre plus de 75 quotidiennement sur l'année financière 2023/24 selon les chiffres de la police. Les victimes sont majoritairement de jeunes hommes noirs vivant en zones urbaines.