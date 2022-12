France-Argentine : les Français ont-ils digéré la défaite ?

Que l'on soit amateur de football ou pas, il était impossible dimanche de rester indifférent aux prouesses des Bleus. 24 millions de téléspectateurs ont suivi le match, c'est un record. Malgré d'incroyables péripéties, la France n'est pas ressortie gagnante de cette compétition. Après cette terrible désillusion, tout le monde ne parle que de foot ce lundi matin.

Un lendemain matin triste et décevant

Deux mots sont dans les bouches des passants ce lundi matin : "Je suis un peu déçu", explique un parisien au micro d'Europe 1. "Je suis triste", renchérit un autre. Ce lendemain de défaite a un gout un peu amer : "Pour oublier, c'était compliqué", ajoute un passant. Ce lundi matin, entre deux achats de Noël, certains refont le match : "C'est la première mi-temps qui a été un peu néfaste aux Bleus", analyse une piétonne. "On est bien remonté et perdre aux tirs au but, voilà...", soupire un autre piéton.

À la prochaine troisième étoile ?

Beaucoup de déceptions mais aussi de l'admiration pour les Bleus : "Non, on ne leur en veut pas. Je crois qu'ils seront toujours adorés. Ils ont de l'avenir. Je pense qu'ils auront une revanche à prendre", prédit une dame.

"On attend la troisième étoile quand même un jour !", sourit un jeune homme. Les Français pensent déjà au championnat d'Europe dans deux ans puis au prochain Mondial qui sera en 2026.