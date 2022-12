Coupe du monde 2022 : les Bleus «très tristes mais fiers» après leur défaite face à l'Argentine

La gueule de bois. Voilà qui résume bien notre état d'esprit ce lundi matin après la finale de la Coupe du Monde France-Argentine, remportée par Lionel Messi et ses coéquipiers après une séance de tirs au but et un match qui restera gravé dans toutes les mémoires. Le triplé magistral de Kylian Mbappé n'aura pas suffi à faire gagner les Bleus. La déception est immense dans le camp français.

"C'est un groupe qui a beaucoup de cœur, de ressources"

Les Bleus n'ont pas attendu que Lionel Messi soulève la Coupe du monde. Les Français, abattus, sont rentrés tête basse en regardant leurs pieds au vestiaire. Mais les Bleus sont inconsolables. Le champion du monde 2018, Raphaël Varane, est malgré tout très élogieux envers ses coéquipiers.

"On est forcément très triste ce soir, mais également très fier parce qu'on a été au bout de nous-mêmes, même dans un jour où on était moins bien comme aujourd'hui. On est revenu, on est revenu dans le match, on a poussé, on aurait même pu le gagner alors que pendant une heure, on n'était pas du tout dedans. C'est un groupe qui a beaucoup de cœur, de ressources. On a eu beaucoup d'obstacles durant toute la compétition et on a été au bout de nous-mêmes. Donc voilà, c'est le foot, on perd ce soir mais on peut être fier de ce qu'on a fait", a souligné le défenseur.

Derrière la cruauté du résultat, il y a des décisions à prendre, notamment l'avenir de son sélectionneur. Didier Deschamps n'a pas voulu répondre clairement à la question, mais il a expliqué qu'il allait rencontrer prochainement Noël Le Graët. Le patron des Bleus, âgé de 54 ans, a laissé apparaître un sourire. Deschamps a peut être envie de poursuivre l'aventure jusqu'à l'Euro 2024, lui qui n'a jamais gagné cette compétition en tant que sélectionneur. On le saura en début d'année prochaine.