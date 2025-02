Angleterre-France : retour sur les six «crunch» les plus marquants de l'histoire du rugby

Ce samedi, le XV de France se déplace à Londres pour affronter l'Angleterre dans le mythique stade de Twickenham, pour la 112 fois de l'histoire. Une rivalité qui a donné aux supporters de rugby des rencontres qui sont restés dans les mémoires et dans les annales du rugby. Europe 1 vous propose de revenir sur les six "crunch" les plus marquants de l'histoire.

Vainqueur du pays de Galles pour son entrée dans le Tournoi des Six Nations 2025, la France se déplace ce samedi à Twickenham pour affronter l'Angleterre pour le compte de la deuxième journée. Un "crunch" très attendu par les joueurs et les supporters des deux nations.

Une affiche qui a souvent offert des moments mémorables depuis 1906 et la première confrontation entre les deux équipes qui avait débouché sur une large victoire anglaise (35 à 8). Mais c'est à partir de ce jour que la rivalité entre le XV de France et le XV de la Rose est née.

1927, la première victoire française

19 ans après leur première rencontre, les Bleus n'ont toujours pas gagné un seul match contre le XV de la Rose. Mais ce 2 avril 1927, l'histoire bascule du côté de la France. C'est au stade olympique Yves-du-Manoir, à Colombes, que la France signe sa première victoire.

Une victoire digne d'une rencontre de football aux vues du résultat : 3 à 0, grâce à un essai de l'ailier Edmond Vellat. Ce jour-là, la France met fin à une série de 18 matchs sans victoire (17 défaites et un match nul).

1951, Twickenham voit la France s'imposer

Le 24 février 1951, les deux nations s'affrontent dans le cadre du Tournoi des Cinq Nations dans le stade de Twickenham, à Londres. Dans des conditions dantesques, les Bleus sont confrontés à la pluie, le brouillard, la boue et en prime, aux joueurs anglais.

Grâce notamment à deux essais inscrits par Jean Prat et Guy Basquet, le XV de France s'impose pour la première fois de son histoire dans l'enceinte de Twickenham devant plus de 50.000 personnes. Les Bleus termineront à la deuxième place de cette édition du Tournoi des Cinq Nations.

2009, l'humiliation pour le XV de France

Le "crunch" de 2009 est resté dans les mémoires pour la performance anglaise. Au bout de deux minutes de jeu, le XV de la Rose mène déjà 7 à 0 après un essai transformé. La France commence mal la rencontre et le cauchemar n'est pas près de s'arrêter puisqu'à la mi-temps, les Bleus, méconnaissables, retournent aux vestiaires en étant menés 29 à 0.

Les supporters français s'attendent à une réaction en deuxième mi-temps, elle débutera de la même manière que la première. Les Anglais inscrivent un nouvel essai, 34 à 0 à la 41e minute de jeu. Les Bleus parviennent à inscrire deux essais sans les transformer. Score final, 34 à 10. La France est humiliée.

2015, un "crunch" de tous les records

Le Tournoi des Six Nations 2015 sera le cadre de la 99e confrontation entre la France et l'Angleterre. Deux sélections vont offrir un match d'une rare intensité. Une rencontre qui entre dans l'histoire en étant la plus prolifique entre les deux nations.

12 essais et 90 points seront inscrits lors de cette rencontre dans un stade de Twickenham présent comme jamais derrière les joueurs. L'Angleterre s'impose finalement 55 à 35 face aux hommes dirigés à l'époque par le sélectionneur Philippe Saint-André. Une victoire au goût amer, les Anglais ratent la chance de soulever le trophée de six petits points à la place de l'Irlande.

2019, les Bleus se noient à Twickenham

Twickenham sera le théâtre d'une nouvelle performance de la part du XV de la Rose contre les Bleus lors de l'édition 2019 du Tournoi des Six Nations. Comme en 2009, les Bleus démarrent très mal la rencontre, encaissant le premier essai après 65 secondes de jeu. Les Anglais maintiennent la pression sur des Bleus qui ne parviennent pas à enrayer la dynamique. À la mi-temps, l'Angleterre a inscrit quatre essais et mène 30 à 8 au tableau d'affichage.

Aux retours des vestiaires, les Anglais reprennent de plus belles et parviennent à plaquer le ballon à deux reprises. L'Angleterre s'impose finalement 44 à 8, deuxième plus large défaite de l'histoire du XV de France contre l'Angleterre (la première étant la défaite remontant à 1911, 37-0).

2023, la raclée infligée par les Bleus

Samedi 11 mars 2023, quatrième journée du Tournoi des Six Nations. Les Bleus arrivent à Londres avec un lourd fardeau. 18 ans que la France ne s'est pas imposée en terre anglaise. Les hommes de Fabien Galthié veulent mettre fin à cette série noire. Et ils y parviendront et de la plus belle des manières.

Le premier est marqué dès la deuxième minute par Thomas Ramos. Les Bleus maintiennent la pression sur des Anglais étouffés. La domination des joueurs de Galthié est totale. Après un essai de Flament, Ollivon enfonce le cloue. À la mi-temps, les Bleus mènent 27 à 3.

La deuxième mi-temps est une copie de la première. Les Bleus marquent encore grâce à des essais de Flament, Ollivon et deux inscrits par Penaud. Le XV de France s'impose sur un score historique de 53 à 10, la pire défaite de l'Angleterre à Twickenham.

Nul doute que le XV de France souhaitera réitérer l'exploit. Mais que nous réservera le crunch de ce samedi ? Réponse dès 17h45.