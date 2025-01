Origine, palmarès, participations... Tout ce qu'il faut savoir sur le Tournoi des Six Nations

Comme chaque année, le Tournoi des Six Nations revient sur le devant de la scène entre fin janvier et le mois de mars. Une compétition plus que centenaire et qui voit certaines des plus grandes sélections du rugby mondial s'affronter. Mais quelles sont les origines de cette compétition ?

Le XV de France et le pays de Galles donnent le coup d'envoi de l'édition 2025 du Tournoi des Six Nations. Les coéquipiers d'Antoine Dupont et Romain Ntamack vont chercher à éviter la "Cuillère de bois", faire le "Grand Chelem" et remporter une nouvelle fois cette compétition. Mais quelles sont les origines de ce Tournoi ? Et à quoi correspondent ces termes ?

Quatre Nations avant les Cinq Nations

Le Tournoi des Six Nations comme nous le connaissons est né au début des années 2000. Mais il trouve son origine à la fin du 19e siècle, plus précisément en 1883. Pour donner un enjeu aux rencontres amicales, il est décidé d'organiser un tournoi annuel qui réunirait l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse et le pays de Galles. Le Home Nations Championship, ou Tournoi des Quatre Nations, est né. Cette première édition est remportée par le XV de la Rose.

Il faut attendre 1910 pour voir la France intégrer la compétition après avoir joué contre les différents pays dans des rencontres annuelles depuis le début du siècle. Une participation difficile pour le XV de France qui ne remportera aucune rencontre. Elle fera mieux l'année suivante, en glanant sa première victoire contre l'Écosse.

Une présence en dents de scie pour le XV de France

Le désormais Tournoi des Cinq Nations sera interrompu lors de la Première Guerre mondiale. La compétition ne reprendra qu'en 1920. Durant l'entre-guerre, ce sont les Anglais et les Écossais qui dominent la compétition. La période est difficile pour le XV de France qui enchaîne les défaites. Pire, il est exclu du Tournoi entre 1932 et 1939 à cause de son jeu jugé violent et d'un manque de professionnalisme.

Le Tournoi est de nouveau suspendu pendant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale, avant de faire son retour en 1947. La France remporte pour la première fois de son histoire le Tournoi en 1959. Le Tournoi des Cinq Nations perdurera jusqu'à l'entrée de l'Italie en l'an 2000. Le Tournoi des Six Nations fête donc son 25e anniversaire. Depuis, plusieurs sélections comme l'Argentine, la Roumanie et la Géorgie ont tenté d'intégrer la compétition, sans succès.

Un palmarès dominé par l'Angleterre et le Pays de Galles

Avec 39 victoires chacune, l'Angleterre et le Pays de Galles sont les deux sélections les plus titrées de la compétition. La France l'a remporté à 26 reprises, contre 24 pour l'Irlande et 22 pour l'Écosse. L'Italie n'a jamais soulevé le trophée.

Il y a ensuite la notion de "Grand Chelem", qui correspond au fait de remporter le tournoi en ayant battu toutes les équipes. L'Angleterre domine le classement en la matière avec 13 unités contre 12 pour le pays de Galles et 10 pour la France. On peut également parler de "Petit Chelem" quand une équipe remporte le Tournoi sans avoir perdu, mais en ayant au moins un match nul.

Moins glorieux, la "cuillère de bois" désigne l'équipe qui a perdu tous ses matchs. Ce qui est arrivé 14 fois à l'Écosse, contre 12 pour l'Italie - mais sur une période bien plus courte - et "seulement" 7 pour la France. Les hommes de Fabien Galthié visent donc le sans-faute et un 27e trophée.