All-Star Game NBA : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la nouvelle formule avec Wembanyama ?

Organisé chaque année au mois de février, le All-Star Game de la NBA se termine ce week-end, avec de nouvelles confrontations entre les meilleurs joueurs de la ligue nord-américaine, dont le Français Victor Wembanyama. Il faudra veiller tard en France pour suivre la nouvelle formule de ce show à l'américaine.

C'est une manière de relancer l'intérêt pour le traditionnel show de la saison de NBA. Organisé ce week-end dans l'antre des Golden States Warriors, à San Francisco, le All-Star Game se conclut ce dimanche soir avec une nouvelle formule de matches opposant les meilleurs basketteurs de la ligue nord-américaine, y compris cette année le phénomène français Victor Wembanyama.

Wembanyama avec les "Global Stars"

La 74e édition de cet événement, qui arrive avant la trêve de mi-saison, marque un tournant. Après les matches des étoiles montantes ("Rising Stars") le vendredi et le concours de paniers le samedi, un mini tournoi (demi-finales et finale) aura lieu ce dimanche pour la première fois entre quatre équipes composées des meilleurs joueurs actuels.

L'une d'entre elles, la Team C, formée de jeunes joueurs de première et deuxième année, a d'ailleurs obtenu son ticket pour y prendre part grâce à sa victoire dans la compétition des Rising Stars vendredi. Elle sera opposée aux "OGs" et ses nombreuses légendes du basket à l'image de LeBron James ou Stephen Curry.

Victor Wembanyama fait lui partie de l'équipe des "Global Stars", notamment aux côtés du Serbe Nikola Jokic, élu meilleur joueur de la saison (MVP) à trois reprises, ou encore du Canadien Shai Gilgeous-Alexander. Cette formation internationale affrontera les "Young Stars", qui comptent dans leurs rangs de jeunes talents confirmés à l'instar des Américains Jalen Brunson ou Anthony Edwards. Les deux équipes qui s'imposeront en demi-finale se retrouveront dans la foulée pour tenter de remporter ce mini tournoi.

Des matches en 40 points

Pour suivre cette soirée inédite dans l'histoire du All-Star Game de la NBA, les fans de basket de l'Hexagone devront tenir compte du décalage horaire important avec la Californie (9 heures). La soirée commencera à 2 heures du matin, heure de Paris, et sera à suivre en direct et en intégralité sur beIN Sports 1, le groupe qatari détenant les droits de la NBA.

All-Star Game de la NBA, nouvelle formule du dimanche soir Horaire : à partir de 2 heures du matin, heure de Paris Diffuseur : beIN Sports 1

À noter que lors de cette soirée spéciale, les matches ne se joueront pas en quarts-temps, comme d'accoutumée, mais avec un score de 40 points à atteindre. Cela signifie que la première équipe à 40 points ou plus remportera sa partie.