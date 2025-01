NBA : Wembanyama sélectionné pour son premier All-Star Game

À 21 ans, Victor Wembanyama touche les étoiles. Sur les traces de Tony Parker ou encore de Joakim Noah, il vient d'être sélectionné pour son premier All-Star Game, un match de gala incontournable attendu le 16 février. Une nouvelle qui vient couronner sa carrière impressionnante aux États-Unis.

Le phénomène Victor Wembanyama a été choisi jeudi pour disputer en février son premier All-Star Game, où il sera le 4e représentant français après Tony Parker, Joakim Noah et Rudy Gobert.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Basketball : la comète Wembanyama a frappé la NBA, malgré un premier match perdu contre Dallas

Une ascension fulgurante

Victor Wembanyama, qui a fêté début janvier ses 21 ans, poursuit son aventure américaine à pas de géant, et fonce déjà vers les étoiles. Drafté en N.1 en 2023 par les San Antonio Spurs, puis élu meilleur "rookie" (débutant) la saison dernière, Wembanyama va devenir le 4e Français à disputer ce match de gala sans enjeu, fête annuelle de la mi-saison.

Après avoir frôlé une place de titulaire la semaine dernière, "Wemby" a finalement été sélectionné par les entraîneurs pour faire partie des 14 "remplaçants", des statuts d'autant plus honorifiques que le format de la compétition a changé.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

De quoi récompenser la nouvelle dimension prise par le jeune français pour sa deuxième saison dans la ligue nord-américaine : ses statistiques sont en hausse (24,4 points de moyenne contre 21,4) et les résultats des Spurs s'améliorent (20 succès - 24 défaites, 12e à l'Ouest).

Wembanyama ne marche pas, il court à grandes enjambées dans les traces de ses prédécesseurs Tony Parker, Joakim Noah et Rudy Gobert, qu'il entend bien dépasser, avec son physique hors-norme (2,24 m) et une trajectoire qui ne dévie toujours pas de son horizon céleste.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La semaine dernière, "Wemby" a été la vedette de deux matches NBA délocalisés à Paris, et a pu mesurer sa popularité grandissante même en dehors du cercle purement sportif.

Show le 16 février

Le Francilien d'origine fait partie des douze All-Star de la conférence Ouest. LeBron James (Los Angeles Lakers), Kevin Durant (Phoenix Suns), Stephen Curry (Golden State Warriors), Nikola Jokic (Denver Nuggets) et Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) avaient déjà été annoncés comme titulaires.

La suite après cette publicité

Wembanyama complète la sélection avec Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), James Harden (Los Angeles Clippers), Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies), Alperen Sengun (Houston Rockets) et Jalen Williams (Thunder d'Oklahoma City).

À l'Est, Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jalen Brunson (New York Knicks), Karl-Anthony Towns (New York Knicks), Jayson Tatum (Boston Celtics) et Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) sont titulaires. Jaylen Brown (Boston Celtics), Pascal Siakam (Indiana Pacers), Darius Garland (Cleveland Cavaliers), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Evan Mobley (Cleveland Cavaliers), Tyler Herro (Miami Heat) et Damian Lillard (Milwaukee Bucks) sont remplaçants.

Wembanyama sera le 16 février à San Francisco l'une des stars du show que la NBA espère avoir revitalisé après plusieurs éditions soporifiques. Le Français avait eu du mal à masquer son ennui l'an passé à Indiana, lorsqu'il avait disputé le match des meilleurs jeunes et un concours d'adresse.

Cette année, la NBA a remplacé son traditionnel match des étoiles par un mini-tournoi impliquant quatre équipes. Les 24 All-Star sont répartis en trois formations de huit joueurs, la 4e étant une sélection de jeunes (1e et 2e année), qui aura gagné la veille le mini-tournoi des rookies et des sophomores.

Le tournoi débutera avec deux demi-finales, puis les vainqueurs s'affronteront en finale. Pour chaque match, l'équipe gagnante sera celle qui atteint ou dépasse 40 points en premier, le tournoi proposant au total un prize-money de 1,8 million de dollars.

La répartition des 24 All-Star sera décidée par les trois anciens joueurs consultants du diffuseur TNT, Shaquille O'Neal, Charles Barkley et Kenny Smith, qui constitueront chacun une équipe. L'ex-légende WNBA Candace Parker chapeautera la sélection des jeunes.