Alain Roche : "C'est exceptionnel ce qu'a fait Franck Ribéry, il faut lui rendre honneur"

L'AVIS DE

Après 12 saisons passées dans le club bavarois, Franck Ribéry quittera le club à l'issue de la saison. Pour son dernier match de Bundesliga le week-end dernier, il a inscrit un superbe but et a remporté une nouvelle fois le championnat. Ce samedi, il jouera une ultime rencontre avec le Bayern Munich contre Leipzig, en finale de la Coupe d'Allemagne.

"Oui, il y a eu quelques soucis avec Franck Ribéry, mais il a porté haut et fort les couleurs de la France à l'étranger", souligne d'abord Alain Roche. En Allemagne, le joueur aux 81 sélections avec les Bleus bénéficie d'une belle côte de popularité.

Rester 12 saisons au Bayern, "une preuve de fidélité et de compétence"

"S'imposer au Bayern et y rester autant de temps, c'est une preuve de fidélité et de compétence. Parce que là-bas, l'exigence est primordiale et élevée", estime le consultant d'Europe 1. En 12 saisons, le joueur de 36 ans a remporté 9 titres de champions avec le club bavarois, un record en Allemagne. "C'est admirable. C'est exceptionnel ce qu'a fait Franck Ribéry, il faut lui rendre honneur et le féliciter de cette carrière-là", conclut tout simplement Alain Roche.