À Suresnes, une démonstration de basket fauteuil dans une école pour parler inclusion et handicap

Sous les regards médusés des CE2 et CM1 et l'école d'Estienne d'Orves à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, Sofyane Mehiaoui, meneur de l'équipe de France de basket fauteuil, enchaîne les dribbles. "C'est très impressionnant de voir qu'il peut faire tout ça alors que moi je n'arrive même pas à faire un panier sans être dans un fauteuil", s'exclame une élève. Le joueur de 39 ans est venu échanger avec ces enfants sur le thème de l'inclusion autour du handicap, dans le cadre de la semaine olympique et paralympique 2023 qui s'achève ce jeudi.

Pendant une heure, les élèves ont pu le questionner sur son sport et son parcours. "J'ai attrapé une maladie qui s'appelle la poliomyélite. Et du coup, je ne peux plus trop utiliser ma jambe droite", explique-t-il. "Mais est-ce que je peux me déplacer ?", demande ensuite l'athlète aux élèves qui s'empressent de répondre par l'affirmative. "Donc pour moi, ce n'est pas un problème d'être en fauteuil", conclut Sofyane Mehiaoui.

"On est avant tout des athlètes"

Une trajectoire singulière qui force l'admiration dès le plus jeune âge, à l'image de Sylvain, 9 ans, en classe de CM1. "Ce qui m'impressionne, c'est la morale. Qui est de ne pas abandonner, sinon on n'y arrivera jamais. Il faut quand-même essayer". Autant de réactions qui font comprendre à Sofiane Mehiaoui que sa mission est accomplie. "L'objectif de cette journée, c'est de leur faire comprendre qu'on est avant tout des athlètes avant d'être des personnes en situation de handicap. Et que le fait d'être en situation de handicap n'est pas une excuse pour ne pas réussir", assure-t-il.

Crédit : Europe 1/Guillaume Dominguez

Après l'échange, tous les élèves se sont précipités pour obtenir une photo dédicacée de l'athlète. Sofiane Mehiaoui leur a même promis de les affrontement prochainement au basket fauteuil dans la cour de récréation.