Pourquoi le taux de chômage des personnes en situation de handicap est si élevé en France ?

C'est un sujet majeur en France. L'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap s'améliore, mais pas assez lentement selon les associations. Il faut dire que près de 14% d'entre eux sont au chômage dans l'Hexagone. Un chiffre deux fois plus élevé que le taux général de la population, mais en baisse. Il était de près de 18 % en 2018. Preuve de cette amélioration, les embauches ont augmenté de 26 % en un an, même si la durée d'inscription à Pôle emploi reste plus longue puisque, malgré une volonté d'inclusion, les freins sont nombreux.

Adaptation de postes coûteuse, peur de la différence, craintes sur les performances... Les appréhensions des entreprises sont multiplient. Résultat une majorité de sociétés n'atteignent pas le quota de 6 % de personnes handicapées dans leurs effectifs et, par conséquent, paient une taxe.

Des emplois adaptés

Plusieurs dispositifs permettent d'améliorer cette situation. L'apprentissage, dont le chiffre qui partait de très bas, a tout de même bondi de 79% en deux ans. Et puis il y a aussi l'emploi adapté.

Les établissements ou services d'aide par le travail (ESAT), qui ne sont pas forcément une solution privilégiée par les défenseurs du tout inclusif, sont un vrai tremplin vers l'emploi, selon le Groupement des Associations Partenaires d'Action Sociale (GAPAS), l'organisme qui accompagne les personnes en situation de handicap.