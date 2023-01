La France candidate pour accueillir la semaine olympique de l'e-sport en 2024

Le jeu vidéo fait désormais partie intégrante de la culture et le Gouvernement poursuit sa volonté de faire de la France un acteur majeur du secteur. La France a ainsi décidé de se porter candidate à l'organisation de l'Olympic Esports Week, les Jeux olympiques du jeu vidéo, en 2024.

"Dans la foulée des Jeux olympiques et paralympiques de Paris-2024, nous allons essayer d'accueillir l'Olympic Esports Week fin 2024 avec la volonté de renforcer encore les passerelles entre sport et esport", a annoncé lundi à Paris la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, en conclusion d'un "atelier" réunissant les acteurs de l'écosystème esport français.

Comité de candidature

Un comité de candidature a été officiellement lancé en ce sens et sera co-piloté par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), la Délégation interministérielle aux grands événements sportifs, l'incubateur Paris & Co, avec la participation du Comité d'organisation des JO de Paris.

Il sera coordonné par Matthieu Péché, manager de l'équipe d'esport Vitality sur le jeu vidéo Counter-Strike, et également médaillé de bronze à Rio en 2016 en canoé. Le projet sera présenté aux acteurs publics au printemps 2023.

L'Olympic esports week est un nouvel événement lancé par le Comité international olympique (CIO) et qui regroupe plusieurs compétitions de sports virtuels. La première édition de cette semaine olympique se tiendra à Singapour, pendant quatre jours, en juin prochain.