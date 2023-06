24 Heures du Mans : cette course mythique est pour certains une tradition familiale

Le week-end s'annonce chargé sur la planète sport. Roland-Garros et la finale de la Ligue des champions ne sont pas les seuls événements incontournables. La célèbre course des 24 Heures du Mans est également au programme et fête d'ailleurs son centenaire. Plus de 300.000 spectateurs sont attendus pour assister à cette course mythique qui passionne tous les amateurs d'automobile. Parmi eux, la famille Fleury est venue de Chartes pour l'occasion. Une véritable tradition familiale qui dure depuis presque 100 ans.

La transmission d'un rituel familial

Depuis 1957, Daniel n'a raté aucun 24 Heures du Mans. Pourquoi ? Pour "le bruit, les odeurs, les voitures..." a-t-il expliqué au micro d'Europe 1. La passion lui a été transmise par son père, déjà spectateur dans les années 1930. Et cette dernière est ininterrompue. Même quand ce passionné s'est marié, sa future femme a dû s'y mettre également. "Quand je me suis marié avec Françoise, il y avait des Matra". Même le jour de son mariage, Daniel a souhaité des véhicules de l'écurie française.

La seule chose pour entrer dans la famille, c'était d'aimer les 24 Heures du Mans", a confié Françoise. Par la force des choses, elle s'est adaptée et a finalement pris goût à cette tradition avec le temps. Toute la famille partage la même passion puisque les enfants et les petits-enfants ont pris le relai. Cela fait donc près d'un siècle que la famille Fleury campe au bord du fameux circuit tous les ans. "C'est comme Noël finalement, et puis on mange bien aussi", a ajouté Daniel.

Nicolas, le fils aîné, est chargé de préparer les repas. "Ce soir, c'est un dos de cabillaud. Demain, ce sera confit de canard et le dimanche, c'est la traditionnelle salade de riz". Génération après génération, la famille Fleury est l'un des symboles de ce centenaire puisque c'est aussi par le public que vivent les 24 Heures du Mans depuis 1923. L'événement affiche d'ailleurs complet depuis le mois de décembre. À noter que Ferrari marque son grand retour cette année après plus de 50 ans d'absence. La Ferrari numéro 50 partira en pole position samedi matin.