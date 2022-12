Automobile : le centenaire des 24 Heures du Mans à guichets fermés

Il n’y a plus de places disponibles à la vente pour le week-end du centenaire des 24 Heures du Mans. Dans un communiqué, l’ACO confirme que la course des 10 et 11 juin 2023 se disputera à guichets fermés. Il reste des places pour les essais.

"Mis en vente le 21 octobre dernier, les billets pour assister à l'édition du Centenaire ne sont plus disponibles (...) cette édition battra un nouveau record historique" d'affluence, a indiqué l'Automobile Club de l'Ouest (ACO) dans un communiqué. Le précédent record date de 2015, avec 263.500 spectateurs.

Édition centenaire

Il est toutefois encore possible d'assister aux essais, précise l'ACO, grâce aux billets "Entrée Essais" encore disponibles. Ils permettent, outre les essais libres, de participer également aux qualificatifs et à l'Hyperpole les mercredi 7 et jeudi 8.

Cent ans après la première édition en 1923, la mythique course sarthoise verra le retour de plusieurs grands noms du sport automobile comme Ferrari, Porsche, Cadillac ou Peugeot, qui a déjà couru en WEC en 2022 mais après Le Mans.

Le départ sera donné samedi 10 juin à 16 heures.