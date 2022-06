24h du Mans : immersion auprès de voitures de collection qui ont marqué la course

De beaux joujoux aux prouesses décoiffantes qui font rêver petits et grands. Voilà comment définir ce musée des 24h du Mans qui jouxte le célèbre circuit sur lequel se déroule actuellement la 90e édition. Fabrice Bourrigaud, directeur de l'établissement, l’avoue : il retrouve parfois son âme d’enfant en se baladant entre ces voitures. Désormais à la retraite, elles sont bien bichonnées.

"On les ramène dans l'atelier de temps en temps pour vérifier le moteur, la boîte. On n'est pas dans de la restauration à l'américaine. On essaie de garder les voitures avec leur trace de l'histoire", développe-t-il sur Europe 1.

Derrière ces carrosseries, se dévoile une histoire, une mythologie, à l'image de cette Porsche orange et bleu, star de la course en 1971. "Porsche c'est la marque qui a le plus gagné Le Mans. C'est aussi une voiture que l'on a vu portée au cinéma par Hollywood, par Steve McQueen", décrit-il.

100 ans d'histoire

Et parfois, ces œuvres à quatre roues renferment des trésors, comme cette Toyota et ses portes bonheur. "Elles sont attachées à un petit morceau de ficelle sur des composants électroniques de la voiture. Il y a ce petit sachet avec cette écriture en japonais, dorée, pour protéger la voiture. Cela n'a pas mal marché puisqu'elle a fini deuxième", sourit Fabrice Bourrigaud.

100 ans d’histoire défilent sous les yeux avec les capots bien brillants de ces véhicules. Des torpedos des années 20, ces voitures décapotables, équipées d'un volant à droite, à la Toyota victorieuse de 2020, il y en a pour tous les goûts.