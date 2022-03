Yvan Colonna : des manifestations attendues en Corse après un affront de CRS pendant les obsèques

En Corse, deux jours après les obsèques d'Yvan Colonna, la tension est toujours là. Deux manifestations ont eu lieu hier et un nouveau rassemblement est prévu cet après-midi à Furiani, en Haute-Corse. Depuis hier, la publication d'une vidéo où l'on peut observer des CRS qui chantent "La Marseillaise" le jour des obsèques d'Yvan Colonna, a déclenché la polémique.

Condamnation des élus corses

Une vidéo qui a bien été authentifiée. Il existe deux vidéos qui circulent avec deux angles différents. Pour le moment, aucune enquête disciplinaire ou administrative n'a été ordonnée. Les faits se sont bien déroulés le jour même des obsèques d'Yvan Colonna mais l'heure est encore ignorée.

Le député de Haute-Corse Jean-Félix Acquaviva demande des comptes au gouvernement. "Femu a Corsica", le parti autonomiste de Gilles Simeoni, qui dirige l'île, condamne également. De son côté, le Parti de la nation corse réclame des éclaircissements.

De fortes tensions sur l'île

Les partis indépendantistes appellent les Corses à participer massivement à des rassemblements, notamment en fin d'après-midi devant la caserne des CRS à Furiani. Sur l'île, la vidéo s'est propagée de manière virale. Les CRS en cause étaient en civils et participer à un barbecue bien arrosé. Ils ont entonné La Marseillaise et la comptine "Alouette ! Jolie alouette!".

Arrivés de Bretagne, ces policiers n'étaient sur l'île que depuis quelques jours. Ils n'ont pas vécu les heurts violents qui ont éclaté à l'annonce de l'agression d'Yvan Colonna, au début du mois. Cet incident risque de raviver les tensions déjà très fortes en Corse.