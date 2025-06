Yonathan Arfi réélu à la tête du Crif

Pour une durée de trois ans, Yonathan Arfi a été réélu ce dimanche à la tête du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) qu'il préside depuis 2022. Cette réélection s’inscrit "dans un contexte d’augmentation massive des actes antisémites depuis le 7-Octobre".

Yonathan Arfi a été réélu dimanche à la tête du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) pour une durée de trois ans, a annoncé l'institution dans un communiqué. M. Arfi, 45 ans, a été réélu au premier tour de l'assemblée générale du Crif qu'il préside depuis 2022.

Cette réélection s’inscrit "dans un contexte d’augmentation massive des actes antisémites depuis le 7-Octobre", et à un moment "inédit et décisif de l'histoire contemporaine des Français juifs", souligne le communiqué. En 2024, un total de 1.570 actes antisémites ont été recensés en France, selon le ministère de l'Intérieur.

"Ma priorité politique sera de rendre résiduelle (!) l'influence politique de LFI et de Jean-Luc Mélenchon et je poursuivrai le combat contre toutes les formes d’antisémitisme", a affirmé M. Arfi cité dans le communiqué.

Dialogue avec la société civile

Outre "son opposition absolue à LFI", celui-ci souligne que le Crif s'est aussi "posé en défenseur du cadre républicain face à la perspective d’une victoire du RN aux élections législatives en 2024". Au cours du prochain mandat "le Crif poursuivra le travail de dialogue exigeant avec les pouvoirs publics pour lutter contre toutes les manifestations d'antisémitisme", affirme le communiqué.

Déplorant des "confusions idéologiques" et des "inversions accusatoires pernicieuses", M. Arfi a insisté lors de cette assemblée sur "l'impératif d'amplifier le travail de pédagogie et de dialogue avec la société civile".

Il a assuré qu'il "poursuivra la mobilisation inlassable depuis le 7 octobre pour appeler à la libération des otages détenus par le Hamas et à soutenir le droit légitime d’Israël à se défendre face au terrorisme, comme dans la guerre en cours face à l'Iran, conditions nécessaires pour parvenir à une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens".

M. Arfi avait été élu en juin 2022, succédant à Francis Kalifat qui avait passé huit ans à la tête du Crif.

Dans un communiqué le 5 juin, le Crif avait exhorté Emmanuel Macron à ne pas reconnaître un État palestinien, alors qu'une conférence de l'ONU qui devait se tenir la semaine prochaine à New York, a dû être reportée "pour des raisons logistiques et sécuritaires", selon le chef de l'Etat, vendredi.