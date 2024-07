INFO EUROPE 1 - Les actes antisémites en hausse de 73% en juin par rapport à l’ensemble des premiers mois de l’année 2024

C’est un phénomène très inquiétant, mais qui semble se banaliser dans la société. Selon les informations d'Europe 1, l'explosion de l'antisémitisme se confirme. Les actes visant la communauté juive ont augmenté de 73% depuis le début 2024 par rapport à l’année précédente, selon le Renseignement. En moyenne, chaque mois, une centaine d’actes antisémites ont été recensés depuis le début de l’année. Ces atteintes se sont accentuées ces dernières semaines, avec une explosion au mois de juin dernier durant lequel 191 signalements ont été effectués.

Des agressions de plus en plus violentes

Un antisémitisme qui s'illustre notamment à travers des faits de violence. Le mois dernier, 14 agressions ont été recensées, soit plus du double de ce qui avait été comptabilisé sur les cinq premiers mois de l’année. Des agressions de plus en plus violentes, à l’image du viol à caractère antisémite d’une adolescente de 12 ans à Courbevoie.

Les tags ne sont pas en reste puisque le Renseignement note une hausse de 14% des inscriptions visant la communauté juive en juin dernier par rapport à la même période en 2023. Ces actes antisémites, déjà en forte hausse depuis l’attaque terroriste du Hamas sur Israel le 7 octobre, se sont donc accélérées ces dernières semaines, notamment à l’approche des élections européennes.

Un racisme envers la communauté juive, favorisé par les prises de positions de quelques partis politiques et par les comportements de leurs candidats, dont certains, sont déjà ou pourraient être élus députés et donc porter cet antisémitisme au sein de l’Assemblée nationale.