Au congrès du PS, Guedj accuse Mélenchon d'être devenu "un salopard antisémite"

Le député socialiste Jérôme Guedj, qui a rompu avec La France insoumise après les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, a accusé samedi Jean-Luc Mélenchon, dont il fut un proche, d'être devenu "un salopard antisémite".

"Quand je dis à Jean-Luc Mélenchon qu'il n'est pas possible et souhaitable de défendre la revendication de la Palestine de la mer à la rivière, je défends la position historique des socialistes, notamment celle de François Mitterrand à la Knesset en 1982, qui est celle de la solution à deux États, de la sécurité d'Israël et de la reconnaissance de l'État palestinien. Et à ce moment-là, je deviens le sioniste génocidaire pour Jean-Luc Mélenchon et les siens", a lancé Jérôme Guedj à la tribune du congrès du Parti socialiste à Nancy.

"J'ai une meurtrissure terrible à dire devant ce congrès que, pour la première fois de ma vie, j'ai dû dire de l'homme que j'ai aimé profondément qu'il est devenu un salopard antisémite, avec des propos qui sont pour nous absolument insupportables", a ajouté le député de l'Essonne, sous les applaudissements de la salle.

Partisan de l'alliance de gauche Nupes

"Sur le rapport avec LFI, on est encore dans l'ambiguïté, et c'est assumé" de la part de la direction du Parti socialiste, avait dénoncé Jérôme Guedj auprès de l'AFP avant son intervention.

Un des enjeux du congrès est le rapport du PS avec le mouvement de Jean-Luc Mélenchon : les opposants à Olivier Faure réclament la rupture la plus ferme possible avec les Insoumis lors des prochaines échéances électorales.

Grand partisan de l'alliance de gauche Nupes après la présidentielle de 2022, Jérôme Guedj a rompu avec LFI après les attaques du 7-Octobre. Jean-Luc Mélenchon a tenu des propos très durs et ambigus à son encontre, le qualifiant notamment de "lâche de cette variété humaine que l'on connaît tous, les délateurs".

"L'intéressant est de le voir s'agiter autour du piquet où le retient la laisse de ses adhésions", avait-il également déclaré. Jean-Luc Mélenchon et Jérôme Guedj étaient très proches quand le premier était au Parti socialiste, qu'il a quitté en 2008.