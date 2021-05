Week-end de l'Ascension : les Français attendus sur les côtes bretonnes et normandes

REPORTAGE

À la faveur du week-end de l'Ascension et de la levée la semaine dernière des restrictions en matière de déplacement, de nombreux Français ont pris la route mercredi, souvent en direction des plages. Quiberon dans le Morbihan a presque retrouvé son rythme de saison haute, avec un flux important de visiteurs venus oublier la morosité des derniers mois, marqués par la troisième vague du Covid-19.

Voitures, bus, vélos et piétons... Charge à Jérémie, chef d'escale de la Compagnie Océane, de gérer au mieux ce flot ininterrompu qui déferle vers le port, direction l'un des bateaux en partance pour les îles bretonnes. Et gare à ceux qui n'auraient pas déjà acheté leur ticket. "Tout est complet pour Belle-Île-en-Mer. À part s'il y a des désistements, parce que niveau météo, on attend encore un petit peu de pluie", explique-t-il à Europe 1.

"Tous les bateaux sont loués"

Un temps certes capricieux, mais loin de décourager les nombreux visiteurs comme Luc et Ronan. "C'est une bouffée d'air, le premier week-end de déconfinement !", s'enthousiasme le premier. On avait réservé et anticipé pour pouvoir se promener un peu", ajoute le second. Se promener ou encore naviguer, sur un voilier de location par exemple, risque de s'avérer compliqué sans avoir réservé longtemps à l'avance. Pierre, de la société Lokavoile, n'a plus rien de disponible : "Tous les bateaux sont loués pour les quatre jours. J'en aurais eu dix de plus, je les aurais loués !"

À une centaine de mètres du port, les commerçants se frottent également les mains. À la Bellevilloise, Stéphanie et Brigitte approvisionnent les rayons. "C'est un gros week-end qui s'annonce, donc on fait le plein pour être prêt. On est contentes, on va se refaire tout doucement", espère l'une des deux vendeuses. Dans la boutique, les clients arrivent des quatre coins de la France : Paris, Marseille, Lille...

Retrouver le contact avec la clientèle

Cet afflux de visiteurs devrait se faire ressentir sur l'ensemble du littoral, de la Bretagne à la Normandie. "Mercredi matin, vers 11 heures, on a eu nos premiers clients qui arrivaient d'Alsace", indique Laurence Planchenault qui travaille à l'Hôtel Vert, en face du Mont-Saint-Michel. "Mercredi soir, on était sur un taux d'occupation d'environ 30%. On sera complet vendredi soir et samedi soir. C'est que de la joie de se dire qu'on sort de cette période qui a été douloureuse pour tout le monde", explique-t-elle, toujours auprès d'Europe 1.

"On est contents de se retrouver, de retravailler tous ensemble, mais aussi d'accueillir les clients, d'avoir ce contact physique, ces sourires. Parce que même à travers des masques, on les ressent", poursuit Laurence Planchenault. Et de conclure : "On espère que c'est le début d'une belle saison !"