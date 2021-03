Voyages aériens : vers un "pass sanitaire" pour voyager, selon Jean-Baptiste Djebbari

Le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a estimé jeudi que le "pass sanitaire numérique" qu'Air France va expérimenter sur ses liaisons au départ de Paris vers la Guadeloupe et la Martinique, pouvait être une "préfiguration" d'un sésame indispensable pour voyager. "Le secteur (de l'aérien) a souhaité anticiper", a relevé Jean-Baptiste Djebbari sur RMC. "Ça peut être une préfiguration ou une anticipation, en tout cas une expérimentation grandeur nature de ce que pourrait être demain un futur 'travel pass' ou un 'pass sanitaire'", a-t-il ajouté.

Fluidifier le parcours des voyageurs

Air France doit tester à partir de ce jeudi, et pour un mois, un "pass sanitaire numérique" sur ses liaisons au départ de Paris vers la Guadeloupe et la Martinique, pour "améliorer l'expérience de ses clients et fluidifier leur parcours en aéroport". Les résultats du test Covid négatif, nécessaire pour voyager, seront authentifiés via un partenariat avec un laboratoire et enregistrés de façon sécurisée sur une application. Un tel système "permet de faciliter l'emport des documents, de les numériser et de les authentifier. Ca évite les fraudes, ça désengorge les queues" à l'embarquement et à l'arrivée, a estimé Jean-Baptiste Djebbari.

La discussion sur l'obligation du vaccin pour prendre l'avion "n'a pas encore eu lieu"

L'Association du transport aérien international (Iata), qui regroupe l'essentiel du secteur mondial, planche depuis plusieurs mois sur un passeport numérique permettant aux passagers de prouver leur statut sanitaire avant d'embarquer. "Il y aura très certainement des protocoles sanitaires qui imposeront soit d'avoir un test, soit d'avoir un certificat de vaccination" pour prendre l'avion, a souligné le ministre. D'où l'utilité de ces applications "en lien avec les laboratoires, qui simplifient le voyage". Quant à l'obligation d'un vaccin pour prendre l'avion, "cette discussion n'a pas encore eu lieu au niveau politique", a-t-il remarqué.

Et la question d'un tel "pass" pour prendre l'avion "est très différent(e)", selon Jean-Baptiste Djebbari, "du sujet de vie quotidienne en France de savoir s'il faudra un vaccin ou un test PCR et/ou d'autres documents pour pouvoir accéder au restaurant, au théâtre" ou autres.