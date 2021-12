Vite ma dose, Black Widow, Ary Abittan... Les mots les plus recherchés sur Google en 2021

DÉCRYPTAGE

"Wokisme", "pass sanitaire", "Black Widow", "Euro 2021", "Ary Abittan"... Autant de mots que les Français ont recherchés sur Internet cette année. Tous les ans, Google dévoile la liste des mots les plus tendances, qui correspondent généralement aux événements qui ont fait l'actualité. Tour d'horizon des termes, concepts et personnalités qui ont occupé les esprits en 2021.

Des mots liés à la crise sanitaire

Sans surprise, les requêtes liées à la crise sanitaire sont en tête des recherches Google. Vous avez très souvent tapé sur vos claviers les mots "attestation", "couvre-feu", "Vite ma dose" et "pass sanitaire". Même chose lorsqu'il s'agissait de formuler des questions : "Quand Macron parle ?", "Qui peut se faire vacciner ?" ou encore " Cas contact ? Que faire ?"

Sur Internet, les Français ont aussi cherché des définitions. Sur le podium 2021 : "survivalistes", "demi-jauge" et "hybride". L'Afghanistan et le bitcoin ont été les thèmes qui ont connu les plus fortes progressions. Le sport a également été au centre de nombreuses recherches avec "Euro 2021", "Ligue 1" et "Roland-Garros". Au palmarès culturel, pour la musique, c'est tout naturellement les Daft Punk, qui ont annoncé leur séparation en 2021, et Barbara Pravi, deuxième à l'Eurovision, qui triomphent.

Des stars au cœur de scandales

Côté série, Squid Game et Lupin, qui ont cartonné cette année, confirment la popularité de Netflix. Alors que pour les films, ce sont Dune, Black Widow et Titane qui ont été les plus récurrents. Les personnalités publiques en tête du classement ont toutes défrayé la chronique cette année, notamment Ary Abittan, numéro 1 des recherches. L'humoriste a été mis en examen pour viol le 30 octobre dernier, suite à la plainte d'une jeune femme de 23 ans. Richard Berry, quatrième du classement, a quant à lui été accusé d'inceste par sa fille. Les sportifs Kylian Mbappé et Rafael Nadal occupent les troisième et septième places.

Enfin, côté recette, c'est la galette des Rois de Cyril Lignac qui arrive en tête. Et de manière assez inattendue, cette question devenue virale sur les réseaux sociaux : "Pourquoi les tronçonneuses ont été inventées ?"