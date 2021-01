"La télé n'avait pas d'importance pour moi" : les débuts de Cyril Lignac dans "Oui chef"

INTERVIEW

"Oui chef !", "Top Chef", et dernièrement "Tous en cuisine" en quotidienne sur M6... En 15 ans de vie médiatique, Cyril Lignac a participé ou été aux commandes d'une quinzaine d'émissions culinaires sur les chaînes du groupe de Nicolas de Tavernost. Pourtant, rien ne le destinait à une telle carrière devant les caméras. "Je suis quelqu'un de plutôt réservé mais je suis ultra-médiatique, sans cesse à la télé et dans les médias, je suis plein de paradoxes", raconte-t-il au micro de Michel Denisot sur Europe 1.

"Le seul but était d'ouvrir mon restaurant"

"Quand j'ai démarré la télévision, j'étais ultra-timide, ultra-réservé", abonde-t-il. Alors pourquoi s'infliger une telle épreuve ? "Le seul but était d'ouvrir mon restaurant", répond Cyril Lignac. "C'est après que j'ai compris les médias et la télé. J'avais la carotte au bout, et c'était d'ouvrir mon restaurant. En somme la télé n'avait pas d'importance pour moi".

Avec "Oui chef", l'émission diffusée en 2005 qui permettait à une dizaine de non-diplômés d'apprendre le métier, Cyril Lignac donnait "une chance à des jeunes, et ouvrait [son] restaurant". Un "rêve" qu'il a réalisé et qui va s'appeler "Le Quinzième". Un établissement qui lui a d'ailleurs permis de gravir un nouvel échelon en décrochant une étoile au Guide Michelin, avant sa fermeture en juillet 2019.