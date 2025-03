Violences sexuelles : Le nombre de victimes dans les transports en hausse de 86 % en près de 10 ans, illustration à Toulouse

Elles sont en augmentation de 86% en l'espace de 10 ans : les violences sexuelles dans les transports en commun. L'étude a été publiée par l'observatoire des violences faites aux femmes. Elle démontre qu'une victime sur deux a moins de 25 ans. Des femmes, plutôt jeunes donc, harcelées, voire outragées dans les bus, métros ou tramways comme à Toulouse.

Les violences sexuelles dans les transports au commun ont augmenté en 10 ans de 86%. C'est le résultat d'une étude publiée par l'Observatoire des violences faites aux femmes. Elle indique qu'une victime sur deux à moins de 25 ans, des femmes plutôt jeunes donc, harcelées, voire outragées dans les bus, métros ou tramways.

ans cette station de métro de Toulouse, l'une des plus fréquentées de la ville, Sarah, 16 ans, se souvient de ce qui lui est arrivé il y a quelques semaines dans une rame bondée : "Un homme était collé à moi, il commence à me toucher les fesses et je crie en pleurant. Après, je suis partie du métro. Je le vois comme un viol".

Un traumatisme à tel point que Sarah désormais évite le métro aux heures de pointe. "Parfois, on a peur de monter dans le métro. Quand je vois qu'il y a beaucoup de monde, j'attends le prochain puisque ce n'est pas rare".

"Dans des endroits, je fais beaucoup plus attention"



Des aggressions également vécue sous la forme d'injonctions, voire d'insultes sexistes qui empêchent Yasmine, 23 ans, de se vêtir comme elle l'entend dans le métro, particulièrement à proximité des quartiers en délicatesse avec la laïcité.

"Quand on est dans des endroits, dans les quartiers entre guillemets, je fais beaucoup plus attention. J'évite personnellement certains vêtements. Ça peut être une mini-jupe. On évite. C'est dramatique parce qu'on a l'impression de ne pas avoir cette liberté de s'habiller dans les transports comme on veut", selon cette jeune femme.

C'est justement pour lutter contre ces violences sexuelles sous toutes leurs formes qu'une campagne d'affichage a été menée ici l'an dernier. 4.000 caméras sont également installées sur tout le réseau.