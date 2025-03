Le nombre de victimes de violences sexuelles dans les transports en hausse de 86% en près de 10 ans

Henrique Campos / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP / © Henrique Campos / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

En 2024, 3.374 victimes de violences sexuelles dans les transports en commun ont été enregistrées, soit 6% de plus qu’en 2023, 9% de plus qu’en 2022 et 86% de plus qu'en 2016, précise l'Observatoire de la mission interministérielle pour la protection des femmes (Miprof). Parmi elles, 44% ont été victimes en Île-de-France.