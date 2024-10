Arnaques aux colis : les escrocs se modernisent et utilisent désormais votre nom et prénom

Attention aux arnaques aux colis. Courantes depuis plusieurs années, elles se perfectionnent ces derniers mois. Dernière trouvaille des escrocs : votre nom et prénom apparaissent cette fois-ci dans le SMS frauduleux. Jusqu'à présent, les messages d'hameçonnage reçus faisaient état d'un colis bloqué dans un entrepôt ou dans un point relais, incitant à cliquer ainsi sur un lien douteux qui imite souvent la plateforme de La Poste ou d'une autre compagnie de livraison de courrier.

Des Français très exposés

Mais désormais, les arnaqueurs poussent le vice un peu plus loin en ajoutant votre nom et prénom dans leurs messages d'arnaque. L'objectif est en revanche toujours le même : vous faire cliquer sur le lien erroné et vous forcer à inscrire vos identifiants bancaires pour les aspirer. Pour y parvenir, les pirates expliquent alors qu'un colis est bien arrivé à votre adresse, mais qu'il est trop volumineux pour entrer dans votre boîte aux lettres et proposent au travers du lien joint de reprogrammer la livraison. Une action bien sûr payante, qui leur permettent en même temps de soutirer les identifiants bancaires.

Selon un rapport du géant de la cybersécurité Kaspersky publié en 2023, près de deux Français sur trois (65%) avouent s'être fait avoir par des SMS ou email frauduleux au cours de leur vie, sans préciser toutefois les conséquences de l'arnaque. Et la personnalisation de ces derniers désormais devrait augmenter encore un peu plus le nombre de victimes des pirates.

Les fuites de données en cause

Pourtant, le nom et prénom des victimes sont des données précieuses. Mais les fuites de données ces dernières années ont changé la donne. Hôpitaux, téléphonie, automobile... De nombreuses entreprises de tous les secteurs sont concernées par ces fuites de données. Les usagers sont invités à prendre toutes les précautions lorsqu'ils reçoivent un message incitant à cliquer sur un lien.