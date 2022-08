Ce qu'il faut savoir sur l'arnaque aux colis par SMS, qui se développe cet été

Les escrocs ne prennent pas de vacances. Les arnaques aux colis par SMS continuent de sévir en France et ailleurs, comme le révèle Numerama. L’arnaque n’est pas nouvelle, mais on dénombre en ce moment plus de 200.000 SMS malveillants. En réalité, il s'agit de ce que l’on appelle une tentative de phishing, qui signifie hameçonnage. Europe 1 vous dit tout sur cette méthode.

Déjà 200.000 messages envoyés cet été

Un SMS est envoyé sur votre téléphone portable pour vous inviter à vérifier la réception d’un colis, en cliquant sur un lien. Sauf que le site vous invite ensuite à télécharger un logiciel malveillant qui aspire vos données personnelles. L’escroquerie n’est pas nouvelle, mais elle s’est beaucoup déployée cet été. Déjà 200.000 messages ont été envoyés, alors il faut inviter à la prudence.

Derrière cette arnaque se cache un groupe de hackers chinois selon Sekoia, une entreprise de cybersécurité. La France est touchée mais moins que d’autres pays comme le Japon, la Corée du Sud ou encore l’Allemagne. Si cela arrive chez vous, il ne faut surtout pas cliquer sur le lien au risque de voir vos contacts et messages aspirés.