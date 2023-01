«Mes hommages», «fidèles pensées»... Comment (bien) choisir ses formules de politesse ?

Faut-il envoyer les mêmes formules de politesse à tout le monde ? Invité dans l'émission Bienfait pour vous, Jérémy Côme, chroniqueur bonnes manières, aborde le sujet et explique de quelles manières utiliser ces différentes expressions, dans un courrier ou un SMS, sans commettre d'impair. Pour lui, il faut bien respecter certaines règles car elles sont "différentes entre hommes, entre femmes ainsi qu'entre hommes et femmes." Il est important "d'intégrer le degré d'intimité" dans le message, précise-t-il.

Identifier le destinataire

Avant toute chose, la personne qui adresse un message doit bien identifier son destinataire car les formules de politesse s'adaptent en fonction de celui-ci. Par exemple, un homme qui écrit à son beau-père ou un camarade devra mettre en en-tête "Monsieur" ou "Cher monsieur". Au niveau de la signature, l'homme pourra écrire : "Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mon profond respect." Une différence est à noter entre hommes du même âge. Si pour le début, la formule ne change pas, le protocolaire sera un peu plus léger pour la fin : "Soyez assuré, monsieur, de mes sentiments les meilleurs."

Pour s'adresser à son employeur, le chroniqueur souligne bien une différence avec les autres situations. "Il faut débuter par 'Monsieur le Président, Monsieur le Directeur', et toujours compléter par une formule de politesse plus insistante, comme 'je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus respectés'", précise Jérémy Côme. Pour lui, le mot "distingués" n'est pas adapté car il faut "essayer de ne pas mettre trop d'intimité et 'respectés' est plus noble".

Pas de sentiment entre hommes et femmes

De même pour un homme qui s'adresse à une femme plus âgée, ou qu'il n'a jamais rencontrée, le message ne doit pas contenir de sentiment. Dans ce cas, la signature doit être : "Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes hommages les plus respectueux." D'autre part, si un homme écrit à une amie de sa génération, il pourra utiliser "Chère Mélanie", par exemple, et à la fin "soyez assurée, Mélanie, de mes fidèles pensées".

Dans la situation où une femme écrit un message à un homme, "c'est exactement la même chose", indique le spécialiste des bonnes manières. "Une femme va pouvoir présenter ses pensées, par exemple, et va utiliser des mots plus féminins. Elle ne va pas présenter ses hommages parce que c'est plus masculin. Autrefois, il aurait été mal vu que les dames expriment des sentiments", précise-t-il. Le spécialiste ajoute que le mot "amitié" n'est pas dérangeant malgré l'expression de sentiment car il ne présente pas de connotation sexuelle. Avant, présenter ses hommages à un homme pouvait faire passer la femme pour une "croqueuse d'hommes".

Entre amies, il est effectivement possible d'employer "je t'embrasse" mais il faut éviter les mots "kiss" ou "bisou" car ce n'est pas élégant.

Être prudent

Comment faire le choix des expressions qui conviennent ? "La proximité et l'intimité sont à prendre en compte", souligne Jérémy Côme. "Le respect et les pensées n'ont pas le même sens et surtout pas le même impact pour le destinataire. Il faut être prudent car parfois un mot peut faire naître un désir", insiste-t-il. Pour conclure, il faut apprendre une ou deux formules de politesse par cœur et l'adapter en fonction du destinataire, si c'est un homme ou une femme. "Souvent, prenez une formule qui passe un peu partout", conseille Jérémy Côme.