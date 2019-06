Vigilance rouge : quelles sont les mesures prises dans les départements concernés ?

Report des sorties scolaires, école facultative, annulation possible d'événements sportifs... Plusieurs mesures vont être mises en place vendredi dans les quatre départements français placés en vigilance rouge : les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault et le Vaucluse.

Les sorties scolaires et les activités sportives annulées

Les sorties scolaires et les événements festifs dans les établissements scolaires "seront annulés ou reportés, sauf s'ils se déroulent dans des lieux frais, sans nécessité de déplacement exposant à la chaleur", a détaillé jeudi la ministre de la Santé Agnès Buzyn. De plus, les activités d'éducation physique et sportive à l'école "seront annulées".

Les familles "qui le peuvent et le souhaitent seront autorisées à ne pas amener leur enfant à l'école, après avoir prévenu l'établissement", a également expliqué la ministre, tandis qu'il est demandé aux organisateurs d'accueil collectif de mineurs (centres de loisirs, séjours de vacances, scoutisme) "de ne pas prévoir de sortie sauf si ces dernières se déroulent dans des lieux plus frais, sans nécessité de déplacement exposant à la chaleur". "Sauf arrêté préfectoral ou municipal, les écoles restent ouvertes, néanmoins il est recommandé aux parents de ne pas envoyer leurs enfants en classe", a de son côté indiqué le préfet de région Paca Pierre Dartout jeudi soir, lors d'une conférence de presse.

Renforcement des maraudes

Au niveau local, les préfets des quatre départements concernés vont activer leur cellule de crise. Ils pourront prendre "des mesures réglementaires de limitation ou d'interdiction" de certains événements, "notamment en matière de grands rassemblements ou de manifestations sportives", selon les "circonstances" et "l'analyse de la situation". Le cas échéant, les capacités de secours seront adaptées.

Les maraudes vont être renforcées pour prendre en charge les personnes précaires, dès jeudi soir dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Dans le Gard, le nombre de place d'hébergement d'urgence sera augmenté et les horaires des accueils de jour étendus.

De leur côté, les maires sont également "invités à poursuivre leur mobilisation de terrain pour l'accompagnement des personnes vulnérables isolées à domicile et inscrites sur les registres communaux". Il est également recommandé que les maires permettent "un accès quotidien à l'eau et aux salles rafraîchies pour ces personnes en organisant par exemple des navettes de transport".

Dispositif de crise dans les établissements médicaux-sociaux

Enfin, les établissements médicaux-sociaux (EHPAD, foyers de l'Aide sociale à l'enfance, établissements pour personnes handicapées, etc.) de ces quatre départements vont activer leur plan bleu - un dispositif de crise destiné à maîtriser les risques en cas d'événement grave - "afin de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de leurs résidents".